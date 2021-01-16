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香港佐敦社區爆發新冠肺炎疫情 涉及數千人

中央社 / 香港16日電
香港九龍佐敦道一個社區近日爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，當局決定強制其中部分居民接受病毒檢測並進行隔離，估計數千人受影響。 歐新社
香港九龍佐敦道一個社區近日爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，當局決定強制其中部分居民接受病毒檢測並進行隔離，估計數千人受影響。 歐新社

香港九龍佐敦道一個社區近日爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情，當局決定強制其中部分居民接受病毒檢測並進行隔離，估計數千人受影響。

香港2019冠狀病毒疾病第四波疫情尚未結束，位於彌敦道、佐敦道、渡船街和甘肅街內約20棟大樓近幾週不斷出現零星確診個案，截止昨天有29人確診或初步確診（核酸檢測一採陽性）。

連同這個社區外圍的油麻地、佐敦道和尖沙咀一帶，過去兩週至少有80例確診病例。

按照當局的防疫措施，每棟大樓即使有一人確診，全幢大樓居民都要接受病毒檢測。

為此，香港衛生署昨晚向這個社區發出隔離及強制檢測令，計畫在3天內為區內居民完成病毒檢測，同時禁止任何人進入或離開該區，直至1月28日晚間。

自昨天起，當局已安排受影響居民到檢疫中心隔離。綜合各方資訊，區內約有20棟大樓爆發疫情，數千名居民受影響。

當局今天已封鎖爆發社區感染的大樓，各大樓商店已全部關閉；當局在社區外街設置了檢疫站和採取唾液樣本的流動車，估計每天可做2000至3000次檢測。

當局同時呼籲曾去過這個社區或居於附近的人到檢疫站接受病毒檢測。

另外，香港今天新增50例確診，累計確診達9502例。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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