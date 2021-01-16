快訊

王浩宇遭罷免成功 地方人士點出三大原因

確定遭罷免 王浩宇臉書粉絲團發文曝心聲

吉林出現超級傳播者 至今1傳81人

中央社 / 台北16日電

中國吉林省13日通報一名黑龍江移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）無症狀感染者。根據吉林省官方統計，截至今天上午10時，這名無症狀感染者已傳染81人，引發超級傳播事件。

綜合中國中央電視台新聞app（應用程式）、澎湃新聞報導，這名來自黑龍江哈爾濱市呼蘭區的45歲男子從事行銷工作，5日在黑龍江搭火車時與另外兩名無症狀感染者同車廂，12日被列為密切接觸者，在吉林經核酸檢測後呈陽性。

報導表示，這名男子7日、8日曾到過吉林，8日在公主嶺市范家屯鎮艾尚瀚邦養生會館培訓授課，9日再次到吉林，10日至11日在通化市源升品質生活坊進行培訓授課。

截至15日，這名患者已導致吉林省3市32人感染，分別為通化市12例、公主嶺市19例、松原市1例。

通化市上午舉行疫情記者會通報，當地今天再新增無症狀感染者49例，均為源升品質生活坊培訓活動引發疫情所產生的密切接觸者、間接密切接觸者。

截至目前，這名超級傳播者一共傳染81人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國大陸：河北黑龍江疫情均境外移入 防疫出現鬆懈

陸排查未核酸檢測者 竟揪出逃了21年的殺人犯

吉林省傳出超級傳染者 導致3市32人染疫

疫情蔓延 黑龍江下令農民不准打麻將玩撲克牌

相關新聞

不只雪糕冷凍食品 北京食品廠男廁病毒檢測陽性

據江蘇省官方通報，北京一家食品公司的男廁驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性，生產的麵包部分銷往江蘇宿城區，...

柬埔寨總理：中國將贈百萬劑COVID疫苗

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）今天表示，中國將提供100萬劑北京科興（Sinovac）新型冠狀病毒疫苗，可供50萬柬國...

南韓延長防疫響應措施 期限至月底

南韓中央災難安全對策本部16日召開記者會，發布防疫響應措施調整方案，現行防疫響應和禁止5人以上聚會的措施再延長兩周，並將...

圖表看疫情／美CDC警告：英變種病毒恐3月在美流行

英國先前發現一種新型冠狀病毒變種具高度傳染性，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天警告，這種病毒可能在今年3月之前成為在美國流行的主要病毒株。這株突變病毒稱為B.1.1.7，據信傳染力是美國當前流行病毒的兩倍。目前美國有76人感染這種病毒，分別來自10州。

龐培歐：武漢研究所2019秋天就有COVID確診

美國國務卿龐培歐今天表示，早在2019年秋天，中國病毒研究所人員就出現感染新型冠狀病毒的症狀。龐培歐選在世衛國際調查團抵...

一有疫情就戰時狀態？中共官媒發文批判「濫用」

中共官媒新華社今天發表評論，指近來一些出現疫情、甚至沒有疫情的地方政府動輒宣布進入「戰時狀態」，是「濫用」的作法，不僅困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。