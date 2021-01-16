吉林出現超級傳播者 至今1傳81人

中國吉林省13日通報一名黑龍江移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者。根據吉林省官方統計，截至今天上午10時，這名無症狀感染者已傳染81人，引發超級傳播事件。

綜合中國中央電視台新聞app（應用程式）、澎湃新聞報導，這名來自黑龍江哈爾濱市呼蘭區的45歲男子從事行銷工作，5日在黑龍江搭火車時與另外兩名無症狀感染者同車廂，12日被列為密切接觸者，在吉林經核酸檢測後呈陽性。

報導表示，這名男子7日、8日曾到過吉林，8日在公主嶺市范家屯鎮艾尚瀚邦養生會館培訓授課，9日再次到吉林，10日至11日在通化市源升品質生活坊進行培訓授課。

截至15日，這名患者已導致吉林省3市32人感染，分別為通化市12例、公主嶺市19例、松原市1例。

通化市上午舉行疫情記者會通報，當地今天再新增無症狀感染者49例，均為源升品質生活坊培訓活動引發疫情所產生的密切接觸者、間接密切接觸者。

截至目前，這名超級傳播者一共傳染81人。