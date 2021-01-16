中國大陸：河北黑龍江疫情均境外移入 防疫出現鬆懈

針對河北、黑龍江、北京等地陸續爆發新冠肺炎群聚感染，中國國家衛健委主任馬曉偉14日聲稱，這些疫情均為境外移入，來自境外入境者及進口冷凍品，而在同地區形成多條傳播鏈。

馬曉偉表示，從近期聚集性疫情處置情況來看，首先暴露了「公共場所常態化防控有所鬆懈」；幹部群眾疫情防控意識有所淡化，公共場所防控措施有所放鬆，大型聚會活動防控要求未得到落實；體溫監測、查驗健康碼等很多流於形式。

中國國家衛健委官網站今天公布，全國疫情防控工作視訊會議14日在北京召開，馬曉偉代表中國國務院聯防聯控機制綜合組，在會中通報了近期全國聚集性疫情內容。

馬曉偉說，2020年12月以來，北京、四川、遼寧、河北、黑龍江等地相繼發生聚集性疫情，主要特徵之一是均為境外移入，都是境外入境人員或被汙染的冷凍進口物品引發，加上隔離場所管理不規範、接觸進口冷凍物品工人防護不到位等，是重要原因。

二是波及農村地區。河北石家莊、黑龍江綏化、四川成都等地疫情均發生在農村地區或城鄉結合部；三是感染人數成長迅速，在較短時間內呈快速成長態勢；四是擴散範圍廣，人員聚集流動、婚宴、集會等活動加劇疫情傳播，呈現向外擴散趨勢。

五是處置難度加大。在同一省區或城市出現多條傳播鏈，待發現疫情時已經出現社區傳播，疫情防控難度大。

馬曉偉表示，除公共場所常態防控鬆懈外，還出現疫情應急指揮體系不能及時高效發揮作用，從常態化轉入應急狀態不夠迅速，應急處置流程不夠明確，訊息流轉不暢通，影響疫情處置的速度和力度。

他提到，上述地區的疫情應急處置準備，包括核酸檢測、流調溯源、物資儲備、定點醫院、隔離場所等準備不足，管理和技術人員培訓不到位，沒有做到「寧可備而不用，不可用而不備」。

馬曉偉又說，農村疫情防控力量薄弱，醫療衛生基礎條件較差，技術力量不足，早期發現能力不夠，省、市、縣統籌應對農村地區突發疫情防控的體制機制，還需完善。