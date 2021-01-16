一有疫情就戰時狀態？中共官媒發文批判「濫用」

中共官媒新華社今天發表評論，指近來一些出現疫情、甚至沒有疫情的地方政府動輒宣布進入「戰時狀態」，是「濫用」的作法，不僅困惑群眾增加不必要恐慌，且影響正常生產生活。

評論更直指，這幾天有的地方宣布進入「戰時狀態」後，火車站、機場防疫卻漏洞百出；一些地方已有民眾議論，覺得「戰時狀態」跟平時似乎沒有什麼區別。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在中國爆發1年來，疫情中心的武漢市及湖北省曾使用「戰時狀態」一詞執行防疫。此後，不少出現疫情的地級、縣級、鄉級行政區，也跟著喊出「戰時狀態」。新華社這一評論，是中共官媒首度公開批評「戰時狀態」被濫用的文章。

評論指出，民眾面對某地宣布進入「戰時狀態」，常問的是「會不讓出城嗎」？「外出返回是不是得隔離」？但「戰時狀態」是借用軍事表述，只能用於特別嚴重、緊急、需要高度動員、大規模組織的事態。在防疫上，2020年的武漢、湖北保衛戰，可用「戰時狀態」表述，以動員全社會眾志成城抗擊重大疫情。

這篇評論說，目前中國多點散發和局部聚集性疫情，與當初武漢、湖北「不可同日而語」。尤其是經過一年來與病毒的較量「積累了很多成功、成熟的經驗」，各地完全能做到科學防控、精準防控，有信心遏制目前多點散發和局部聚集性疫情。即使為了形象表述用「XX保衛戰」，也與「戰時狀態」不可相提並論。

評論提到，因此各地不能隨意宣布進入「戰時狀態」，且濫用「戰時狀態」隱患不少。一是濫用「戰時狀態」表述可能傳遞錯誤訊號，在群眾中製造不必要的恐慌，甚至催生謠言、搶購等失序行為。

二是動不動就喊「戰時狀態」容易麻痺民眾心理，淡化人們備戰意識。「狼來了」喊多了，哪天「狼」真來了，真的進入較為緊急的狀態，需要與病毒短兵相接時，反而會喪失應有的警覺，關鍵時刻「掉鏈子」，影響抗疫效果。

三是濫用「戰時狀態」表述也有「懶政」之嫌。如果缺少因應疫情風險的能力與辦法，不是透過科學措施、細緻工作紮緊抗疫的籬笆，而是試圖透過簡單的口號、以最小的代價達到最大動員效果，實際上與中央「精準防控」的精神相悖，是作風不嚴不實的表現。

評論說，面對冬季新的防疫形勢，各地切勿濫用「戰時狀態」，要實事求是地做好動員工作。例如提倡「就地過春節、非必要不旅行」，就是非常精準的動員。