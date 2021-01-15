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香港新增38例確診 其中14人感染源不明

中央社 / 台北15日電
香港官方通報，今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診38例，有35例是本土個案，其中14例感染源不明。中新社
香港官方通報，今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診38例，有35例是本土個案，其中14例感染源不明。中新社

香港官方通報，今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診38例，有35例是本土個案，其中14例感染源不明。

綜合香港電台、明報等港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午表示，截至15日凌晨，香港新增38例COVID-19確診病例，其中35例為本土個案。

本土個案中，14例感染源不明，21例與其他確診個案有關。另有40多例個案是初步陽性（一採陽性）。

另外，香港今天新增的3例境外移入個案，則分別自瑞士、印尼、菲律賓抵達香港。

據香港官方公開資料，香港至今已累積9453名確診及疑似病例，死亡病例則達161人。

新冠肺炎 COVID-19

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