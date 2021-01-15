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疫情蔓延 黑龍江下令農民不准打麻將玩撲克牌

中央社 / 北京15日電

除河北省外，黑龍江省成為中國另一個武漢肺炎重點疫區。黑龍江省疾控中心今天向全省農村下令，除「喜事延辦，喪事簡辦」外，更要求取消打麻將、玩撲克牌等聚集性娛樂活動。

「喜事延辦，喪事簡辦」在日前河北省爆發疫情時，已成為當地及其他省區農村的防疫要求。但這波染疫人數已逾200人的黑龍江省進一步要求不准打麻將、玩撲克牌，在這波疫情集中在農村的現實下，其他地區似有可能比照要求。而打麻將、玩撲克牌，是中國農民閒暇時最盛行的娛樂。

澎湃新聞報導，鑑於近期疫情暴露出農村防疫存在薄弱環節，黑龍江省疾病預防控制中心今天發布農村地區防疫注意事項。內容包括，廣大農村居民要「喜事延辦，喪事簡辦，宴請緩辦」。取消「打麻將、打撲克等一切人員聚集的娛樂性活動」。

這一注意事項還要求，外出務工人員儘量留在工作地休假，減少人員流動，降低將疫情帶回農村的風險。村內人員也應減少外出，以打電話或其他網路方式與親人問候，暫停訪親訪友、旅遊等相關活動。

黑龍江省疾控中心指出，當地冬季天寒，是呼吸道傳染病的多發季節，加上春節期間返鄉人員大規模流動和聚集性活動增多，疫情傳播風險進一步增加，防疫形勢依然複雜嚴峻。

黑龍江望奎縣9日出現無症狀感染者以來，疫情迅速蔓延。至14日下午5時，望奎縣所屬的綏化市確診病例已增至92例，其中望奎縣89例；無症狀感染者更達110例，其中望奎縣占104例。

新冠肺炎 COVID-19

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