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中國8個月來首傳新冠肺炎死亡 河北下令確保不重演

中央社 / 北京14日電

中國河北省新冠肺炎疫情擴大，13日更導致1人死亡，打破中國保持近8個月無死亡病例的紀錄，震動民情。河北省官方13日要求全省努力確保不發生死亡病例和醫院感染。

新京報報導，根據中國國家衛健委通報，中國上一次出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）死亡病例，是在2020年5月16日，發生在吉林省，距離今天將近8個月。

因此，自2020年5月16日到今年1月12日，中國31個省區及新疆生產建設兵團報告的新冠肺炎死亡病例數字一直維持在4634例。因為河北省13日增加1人死亡，遂增為4635例。

中國民間對河北13日新增1名死亡病例，議論紛紛，不少民眾驚覺河北的疫情「原來這麼嚴重」；也有人相互提醒防疫工作還是不可疏忽；還有人認為，這有可能使中國民眾今年返鄉過年的意願降低。

根據報導，河北省應對新冠（武漢）肺炎疫情工作領導小組13日晚間召開會議及視訊調度會議，要求全省堅持以「科學診治」為重點，努力「確保不發生病亡和（醫）院感（染）事件」。

河北省衛健委今天通報，新增的這名死亡病例為女性，因患有基礎性疾病（慢性病），染疫病情極為嚴重，在13日下午死亡。

河北省衛健委強調，在對患者救治過程中，河北省「緊盯重症、重視輕症，一人一策一團隊」全力救治。其中對重症患者，還由國家級專家會同省市專家組住在定點醫院，每天逐一會診。

新冠肺炎 COVID-19

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