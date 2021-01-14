河北省石家莊成疫情重災區 官方急建三千戶集中隔離點

河北省石家莊近日成為中國2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重地區，官方除了祭出異地隔離政策外，13日宣布建造3000間集中隔離點，由曾參與建設火神山醫院的企業負責。 新華社 河北省石家莊近日成為中國2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重地區，官方除了祭出異地隔離政策外，13日宣布建造3000間集中隔離點，由曾參與建設火神山醫院的企業負責。

綜合香港商報、中國新聞網、澎湃新聞報導，石家莊市從13日開始建設集中隔離點，地點位於正定縣諸福屯鎮固營村，預計建造3000間集成房屋（可移動、拆裝式房屋），作為隔離使用，整個隔離點佔地約1萬5000坪。

報導引述唐山市蘆台經濟開發區發改局副局長趙晨曦表示，首批集成房屋的建材從13日下午開始向石家莊運送，截止到14日淩晨4時，已運達1312組，預計今天內運達的總數達到2300組，3天內3000組全數到位。

趙晨曦在報導中稱「三個工人一組，一天至少可組裝一套」，不過並未詳細說明整個集中隔離點何時可以建設完成並啟用。

河北省疾病預防控制中心病毒所所長齊順祥13日晚間接受中國央視節目專訪時指出，集中隔離點採取「一人一間，不能出房間」的模式，三餐飯菜由專人送到門口，被隔離人員再自行把飯菜拿到屋裡，和外人不會接觸。此外房間裡備有消毒配備，該區也安排衛生防疫人員、公安、消防等，落實疫情防控。

日前石家莊市將疫情嚴重的藁城區增村鎮逾2萬村民，全數轉移到其他隔離點，並對當地進行全面消毒殺菌，試圖藉此排除環境感染。

齊順祥在節目上說，農村老年人多、沒有手機，文化水準比較低，聯繫溝通比較困難。另外村裡衛生條件比較差，家庭衛生設施特別簡陋，糞便、垃圾處理非常困難，如果不異地徹底轉移、不實行集中隔離，很難徹底消除傳染源，根本達不到真正的隔離效果。