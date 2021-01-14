快訊

染疫醫護醫院、社區接觸者共468人皆陰性 陳時中：不幸中的大幸

傳板橋某國中教師拿剪刀抵腰威脅學生 校方證實：確有此事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河北省石家莊成疫情重災區 官方急建三千戶集中隔離點

中央社 / 台北14日電
河北省石家莊近日成為中國2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重地區，官方除了祭出異地隔離政策外，13日宣布建造3000間集中隔離點，由曾參與建設火神山醫院的企業負責。 新華社
河北省石家莊近日成為中國2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重地區，官方除了祭出異地隔離政策外，13日宣布建造3000間集中隔離點，由曾參與建設火神山醫院的企業負責。 新華社

河北省石家莊近日成為中國2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重地區，官方除了祭出異地隔離政策外，13日宣布建造3000間集中隔離點，由曾參與建設火神山醫院的企業負責。 新華社
河北省石家莊近日成為中國2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重地區，官方除了祭出異地隔離政策外，13日宣布建造3000間集中隔離點，由曾參與建設火神山醫院的企業負責。 新華社
河北省石家莊近日成為中國2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重地區，官方除了祭出異地隔離政策外，13日宣布建造3000間集中隔離點，由曾參與建設火神山醫院的企業負責。

綜合香港商報、中國新聞網、澎湃新聞報導，石家莊市從13日開始建設集中隔離點，地點位於正定縣諸福屯鎮固營村，預計建造3000間集成房屋（可移動、拆裝式房屋），作為隔離使用，整個隔離點佔地約1萬5000坪。

報導引述唐山市蘆台經濟開發區發改局副局長趙晨曦表示，首批集成房屋的建材從13日下午開始向石家莊運送，截止到14日淩晨4時，已運達1312組，預計今天內運達的總數達到2300組，3天內3000組全數到位。

趙晨曦在報導中稱「三個工人一組，一天至少可組裝一套」，不過並未詳細說明整個集中隔離點何時可以建設完成並啟用。

河北省疾病預防控制中心病毒所所長齊順祥13日晚間接受中國央視節目專訪時指出，集中隔離點採取「一人一間，不能出房間」的模式，三餐飯菜由專人送到門口，被隔離人員再自行把飯菜拿到屋裡，和外人不會接觸。此外房間裡備有消毒配備，該區也安排衛生防疫人員、公安、消防等，落實疫情防控。

日前石家莊市將疫情嚴重的藁城區增村鎮逾2萬村民，全數轉移到其他隔離點，並對當地進行全面消毒殺菌，試圖藉此排除環境感染。

齊順祥在節目上說，農村老年人多、沒有手機，文化水準比較低，聯繫溝通比較困難。另外村裡衛生條件比較差，家庭衛生設施特別簡陋，糞便、垃圾處理非常困難，如果不異地徹底轉移、不實行集中隔離，很難徹底消除傳染源，根本達不到真正的隔離效果。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國8個月來「染疫第一死」：河北疫情「瘟疫輪迴」的錯亂焦慮

案839曾去 全聯桃園慈文店今暫停營業消毒、紫外燈殺菌

染疫醫護疑發病前光顧 寶雅、全聯賣場消毒後營業

石家莊祭出異地隔離 逾2萬村民被轉移

相關新聞

繼英國、南非後 美國出現2種新的變種病毒！

美國俄亥俄州大學韋克斯納醫學中心（Wexner Medical Center）科學家13日指出，他們發現2種變種新冠病毒...

中國8個月來「染疫第一死」：河北疫情「瘟疫輪迴」的錯亂焦慮

「時隔242天中國本土再度出現死亡病例！在河北...大家不要緊張！」中國河北省以石家庄役區為主的COVID-19疫情持續升溫，中國中央政府週四也證實：河北省13日已通報「新增1名死亡病例」，這也是2020年5月17日後、中國近8個月以來首度證實的「染疫死亡者」。儘管當前中國的前線通報，還沒有疫情失控的新聞跡象；相較於世界各國的染疫數字，石家庄的疫情也只是雙位數「零頭通報」。但以河北、黑龍江為主的兩大前線，病例增加卻仍在持續，睽違8個月後再傳的死亡通報，更是在武漢封城週年前（官方已下令媒體必須「克制回顧報導」）瞬間勾起中國輿論的「2020武漢回憶」，各種困惑、焦慮的情緒亦反映在了社群網路的熱燒擴散，但究竟死亡病例具體情況如何？感染途徑和活動足跡？華北與東北疫情狀況該如何預期？今年春運過年還能不能回去？中國官方都沒有說明。

疫苗接種進度慢？美經濟學家建議：每人發一千美元鼓勵施打

打敗疫情不難：讓夠多的人接種疫苗。美國權威傳染病專家佛西（Anthony Fauci）說，要群體免疫，疫苗施打覆蓋率須達...

連日新增逾500例確診 韓國擬延長聚會禁令

韓國原本可能自18 日起放寬防疫規定，但近日2019冠狀病毒疾病單日新增確診數仍維持在500例以上，防疫當局今天表示，可...

美俄亥俄州2支新變種病毒現蹤 科學家：應源自本土

美國俄亥俄州研究員今天宣布發現2種變種新型冠狀病毒，可能源自美國本土，其中一種迅速成為去年12月底至今年1月初在俄州哥倫...

河北省石家莊成疫情重災區 官方急建三千戶集中隔離點

河北省石家莊近日成為中國2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重地區，官方除了祭出異地隔離政策外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。