日本緊急狀態 新增七府縣

為因應新冠肺炎疫情升溫，日本政府宣布擴大緊急狀態範圍，新增大阪在內的七府縣，所有商務旅客也暫時禁止入境，代表全國六成經濟產值受影響，本季經濟很有可能再度陷入萎縮。

日本首相菅義偉13日宣布，從1月14日至2月7日為止，新增七府縣進入緊急狀態，包括關西的大阪府和京都縣及兵庫縣、中部愛知縣和岐阜縣、關東栃木縣，以及九州福岡縣；原先僅首都圈的一都三縣，也就是東京都、千葉縣、琦玉縣、神奈川縣進入緊急狀態。

菅義偉並表示，這七府縣與首都圈一樣，餐館和酒吧必須在晚間8時打烊，並鼓勵民眾遠距上班；而鑒於民眾擔憂新冠變種病毒，在緊急狀態實施期間，將暫時禁止所有商務旅客入境。

根據日本政府數據，這11個進入緊急狀態的地區，涵蓋日本約六成產值。大阪是商業與製造業重鎮；愛知縣是重要工業大縣，也是豐田汽車大本營；福岡則為九州第一大城。

日本擴大緊急狀態範圍，增加日本經濟於今年第1季再度萎縮的可能性。住友生命保險經濟學家武藤弘明表示：「第1季經濟毫無疑問地將萎縮。沒有人認為政府的緊急狀態維持一個月就能結束，至少須持續整整兩個月。」

NHK調查顯示，88%受訪者認為，2月7日就解除緊急狀態為時過早，而許多專家也抱持相同觀點。昭和大學醫院傳染病專科醫師二木芳人說：「僅短短一個月後，確診病例就下降的可能性很低。」

日本更多地區進入緊急狀態，也讓民眾對舉辦奧運的疑慮更深。根據NHK上周末進行的調查，僅16%受訪者認為應繼續舉辦東京奧運，比上個月降低11個百分點，而高達77%民眾認為東奧應停辦或延期。如今贊成停辦或延期者恐怕更多。