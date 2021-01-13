黑龍江單日新增90人感染 1小鎮列高風險地區

中國黑龍江省晚間舉行疫情防控記者會，通報今天凌晨0時至晚間7時，當地新增新冠肺炎確診40例、無症狀感染者50例。綏化市望奎縣列為中風險地區，其中的惠七鎮則調整為高風險地區。

據中國中央電視台app（應用程式）、中新網等陸媒報導，黑龍江省衛生健康委員會副主任方慶偉晚間在記者會上作上述表示。

黑龍江省綏化市常務副市長董文琴則在會中表示，經中國國家疾控中心對病毒基因測序，綏化市望奎縣所發生疫情病毒與大連疫情病毒毒株100%同源，是經由人員傳播還是物品傳播，尚需透過流行病學進一步研判。

目前，中國大陸另一個被列為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情高風險地區的是河北省石家莊市藁城區。

據央視網報導，石家莊市副市長孟祥紅下午在當地疫情防控記者會上通報，13日凌晨0時至中午12時，當地新增確診病例26例，無症狀感染者2例。

她也提到，由於居家隔離不能達到真正隔離標準，極易造成家庭聚集發病，因此藁城區小果莊村、劉家佐村、南橋寨村，全體村民5437人，除2人不宜轉移外，已全部集中隔離。