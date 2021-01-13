香港新增42本土確診 再添1起死亡病例

香港今天新增42例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，均為本土病例，其中11例源頭不明；另有20多例一採陽性個案。一名81歲高齡患者上午病逝，累計死亡病例達161例。

綜合香港電台、明報新聞網報導，香港衛生部門下午在記者會作上述通報。截至13日凌晨，香港累計確診9386例。

據報導，今天新增的11例源頭不明病例，包括售貨員、裝潢工人、退休人士、家庭主婦、紀律部隊人員、學生、清潔工、餐廳員工、洗碗工及櫃台人員等不同職業人士。

另外，香港社區疫情持續，昨天被列入強制檢測的油麻地新填地街20至26號今天再新增6人確診，累計27例確診；黃大仙天馬苑駿威閣社區則分別有2戶住家傳出確診。

據報導，由於確診的兩戶人家分屬不相關的兩個家庭，且分布在不同樓層和座向，因此社區居民須接受強制檢測。