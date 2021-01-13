染新冠康復後瘋狂掉髮 日女崩潰：抓一下掉10條以上

日本新冠肺炎疫情持續嚴峻，感染人數有增無減，政府先前再次宣布東京進入緊急狀態令，以控制疫情。日本一名女生去年證實確診，本來以為戰勝病魔痊癒，但後來發現身體陸續出現各項後遺症，令她大感崩潰。

日本電視台訪問了1名20多歲女生，她表示病發時就讀當地研究所，在去年7月出現發燒徵狀，但未有立即進行新冠病毒篩檢（PCR），直至1個月後接受測試，結果為陰性，不過做抗體檢測卻呈陽性反應，即表示她很有可能曾感染新冠病毒，但因為沒有出現嚴重病徵，靠自身免疫力而痊癒。

當她以為自己平安度過，女生卻發現自己的身體開始出狀況，經醫生判定她有「新冠病毒後遺症」。她解釋未染疫前身體很健康，但由去年至今身體卻長期虛弱，短時間內曾因新冠肺炎的後遺症，數次要叫救護車入院。

女生稱，只要用手抓一下頭就會掉10條以上的頭髮。（NNN截圖）

最令她感崩潰又苦惱的是掉髮問題。她續指，只要用手抓一下頭就會掉10條以上的頭髮，「我現在都不敢出門，如果非要出門一定會戴帽子遮住」。

這些後遺症不僅影響外觀，更影響其前途，該女生指因為身體狀況讓她難以繼續上學讀書，於是正考慮是否放棄繼續讀研究所，但如果不讀書就要開始找工作，她坦言：「我現在的身體狀況非常差，也擔心掉髮問題會害我找不到工作，想不到得了這個病竟然會大大影響我往後的人生。」

延伸閱讀：

感染人數急升 盤點10大民眾最怕掂高危物 第1有共鳴

日本單日個案創新高 5人感染英國變種病毒

文章授權轉載自《香港01》