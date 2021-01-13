快訊

追足跡！ 寶雅大竹大新店、全聯蘆竹大竹店停業消毒一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染新冠康復後瘋狂掉髮 日女崩潰：抓一下掉10條以上

香港01 / 謝茜嘉／報導
該名20多歲的女生本來就讀當地研究所，本來以為克服病魔痊癒，但後來發現身體出現各項後遺症，令她大感崩潰。（NNN截圖）
該名20多歲的女生本來就讀當地研究所，本來以為克服病魔痊癒，但後來發現身體出現各項後遺症，令她大感崩潰。（NNN截圖）

日本新冠肺炎疫情持續嚴峻，感染人數有增無減，政府先前再次宣布東京進入緊急狀態令，以控制疫情。日本一名女生去年證實確診，本來以為戰勝病魔痊癒，但後來發現身體陸續出現各項後遺症，令她大感崩潰。

日本電視台訪問了1名20多歲女生，她表示病發時就讀當地研究所，在去年7月出現發燒徵狀，但未有立即進行新冠病毒篩檢（PCR），直至1個月後接受測試，結果為陰性，不過做抗體檢測卻呈陽性反應，即表示她很有可能曾感染新冠病毒，但因為沒有出現嚴重病徵，靠自身免疫力而痊癒。

當她以為自己平安度過，女生卻發現自己的身體開始出狀況，經醫生判定她有「新冠病毒後遺症」。她解釋未染疫前身體很健康，但由去年至今身體卻長期虛弱，短時間內曾因新冠肺炎的後遺症，數次要叫救護車入院。

女生稱，只要用手抓一下頭就會掉10條以上的頭髮。（NNN截圖）
女生稱，只要用手抓一下頭就會掉10條以上的頭髮。（NNN截圖）

最令她感崩潰又苦惱的是掉髮問題。她續指，只要用手抓一下頭就會掉10條以上的頭髮，「我現在都不敢出門，如果非要出門一定會戴帽子遮住」。

這些後遺症不僅影響外觀，更影響其前途，該女生指因為身體狀況讓她難以繼續上學讀書，於是正考慮是否放棄繼續讀研究所，但如果不讀書就要開始找工作，她坦言：「我現在的身體狀況非常差，也擔心掉髮問題會害我找不到工作，想不到得了這個病竟然會大大影響我往後的人生。」

延伸閱讀：

感染人數急升　盤點10大民眾最怕掂高危物　第1有共鳴

日本單日個案創新高　5人感染英國變種病毒

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

隔離被安排住KTV？陸網友：按摩椅還變成了床 業者無奈回應

時隔320天北部醫院再爆醫護感染！去年2月28日一病人感染3護理師1清潔工

北部醫院傳醫護染疫 網友不滿「桃園哪是北部」引論戰

揭台灣人「5大日常壞習慣」 老外網紅：在國外超沒禮貌

相關新聞

武漢無肺炎：遲到一年的「WHO中國疫情調查團」還剩啥可查？

距離新冠病毒（COVID-19）爆發已經快一年，中國當局此前一直不願接受透明、獨立的團隊到武漢調查病毒起源。而在2020年歷經數月談判後，世界衛生組織（WHO）終於獲得批准進入。不過，一切進行得並不太順利。如今，調查病毒源頭一事算是塵埃落定。根據《衛報》報導，WHO調查團隊將在1月14日抵達中國。然而時隔一年之久，WHO團隊抵達武漢後究竟還能查到什麼、無法查到什麼，種種疑問依然是懸而未決的謎題。

染新冠康復後瘋狂掉髮 日女崩潰：抓一下掉10條以上

日本新冠肺炎疫情持續嚴峻，感染人數有增無減，政府先前再次宣布東京進入緊急狀態令，以控制疫情。日本一名女生去年證實確診，本來以為戰勝病魔痊癒，但後來發現身體陸續出現各項後遺症，令她大感崩潰。

圖表看疫情／美國疫情失控 單日病歿近4500人創新高

世界衛生組織（WHO）科學家十一日警告，大規模疫苗接種雖陸續展開，今年仍不太可能達成新冠病毒群體免疫。世衛國際專家小組將於十四日前往湖北省武漢市，調查新冠肺炎疫情起源。

收入高低風險有別 美研究揭公共場所感染風險排名

再一個月就是農曆春節假期，台灣雖因疫情控制得宜，能舉辦家族聚餐、宗教聚會，但仍不能掉以輕心。最新國外研究已證實，一旦有社...

美國疫情失控 單日病歿近4500人創新高

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），美國境內過去24小時2019冠狀病毒疾病（...

疫情居高不下 美憂中俄破壞美國疫苗供應鏈

美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納今天說，他擔心來自中國和俄羅斯的威脅，會破壞美國新型冠狀病毒疫苗供應鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。