中國科興疫苗有效性偏低 官媒：對重症完全保護

在巴西進行臨床試驗的中國科興新冠肺炎疫苗整體有效性50.38%，達到世衛的最低標準，但相較其他各國疫苗偏低。對此，中國媒體選擇報導「科興疫苗對新冠重症和住院的保護效力為100%」。

巴西聖保羅州政府和布坦坦研究所今天指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗CoronaVac在巴西進行的臨床研究整體有效性達50.38%，另外對輕度病例提供77.96%、中度和重症病例提供100%的保護。

但相較於他國生產的輝瑞、莫德納、牛津疫苗，科興疫苗有效率明顯偏低。

對此，環球網以「巴西公布科興三期數據：對重症保護效力達100% 可減少近80%感染就醫」報導，文中引述中國疾控中心愛滋病首席專家邵一鳴解讀稱，「對重症的保護率100%，意味著該疫苗可極大幅度降低患重症的機率」，而「總體保護效力50.4%，意思是算上無需任何治療的輕症病例，該疫苗可使感染新冠肺炎的風險下降超過50%。」

報導還說，此前，土耳其公布的科興疫苗臨床結果顯示保護效力為91.3%，印尼臨床結果顯示疫苗保護效力為65.3%。一個最重要的原因是巴西臨床的受試人群全部為醫護人員，屬於高風險人群。

邵一鳴說，雖然巴西三期臨床試驗中的總體有效率數據較輝瑞和莫德納兩家公司疫苗更低，但輝瑞與莫德納疫苗的試驗對象則是普通人群，暴露風險有顯著不同，科興疫苗試驗環境的感染風險比輝瑞高3倍，比莫德納高6倍。

報導另引述北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，目前研發的疫苗主要是從預防發病和重症化角度設計的，「科興的疫苗可以減少78%的新冠肺炎病人就醫，對重症的保護效力達100%，在大流行期間是非常重要的，也是非常有意義的。」

原本巴西的三期臨床試驗數據應在12月初公布，但多次拖延至12日才有結果。上週，巴西曾率先公布「重症患者」測試結果，稱科興疫苗的有效率為78%，但引起不夠嚴謹的質疑。