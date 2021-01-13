快訊

2022選市長？ 吳怡農直言：2024我選立委

日職／「有全日本最好的守備能力」 巨人傳奇洋將力挺陽岱鋼

中國爆增115例確診 吉林山西都出現擴散疫情

中央社 / 台北13日電
中國12日大增115例確診病例，再創近期新高。法新社
中國12日大增115例確診病例，再創近期新高。法新社

中國12日大增115例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，再創近期新高。其中本土病例多達107例。河北就有90例。而繼山西後，吉林也出現鄰省的移入疫情。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）12日新增115例COVID-19確診病例，其中境外移入病例有8例，分別是上海的5例、廣東2例和福建1例。

12日新增的本土病例則多達107例，其中河北90例、黑龍江16例，山西也有1例。當天沒有新增死亡病例，上海新增1例境外移入疑似病例。

綜合央視和各地衛健委消息，河北省新增的90例確診中，有84例在石家莊，6例在邢台。河北當天還新增15例無症狀感染者。

山西新增的1例確診，則是日前晉中市通報的無症狀感染者。這名患者是由河北移入。

黑龍江新增的16例確診中，有13例在日前出現疫情的望奎縣，另外3例則出現在省會哈爾濱市的香坊區。黑龍江省當天還新增12例無症狀感染者。

黑龍江省疫情也出現外移趨勢，相鄰的吉林省12日通報新增7例無症狀感染者，其中3例是黑龍江移入，另4例屬於關聯無症狀感染者。

國家衛健委統計，截至目前，中國現有784例確診，累計治癒出院8萬2288例，累計死亡病例4634例，累計報告確診8萬7706例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有92萬9694例，還在醫學觀察的密切接觸者則有3萬0114人。

在無症狀感染者方面，中國12日新增38例，當天轉確診42例，當天解除醫學觀察5例，還在醫學觀察的無症狀感染者有556例。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區共有9343例，其中8524人已經出院，160人死亡。澳門特別行政區則共有46例，均已出院。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國大陸12日本土新冠確診暴增107例 河北為重災區

防疫！河北三河市人員全面禁入北京 鼓勵檢舉違規者

河北確診者曾赴北京趴趴走 北京如臨大敵

中國新增55例確診 山西有河北移入無症狀感染者

相關新聞

武漢無肺炎：遲到一年的「WHO中國疫情調查團」還剩啥可查？

距離新冠病毒（COVID-19）爆發已經快一年，中國當局此前一直不願接受透明、獨立的團隊到武漢調查病毒起源。而在2020年歷經數月談判後，世界衛生組織（WHO）終於獲得批准進入。不過，一切進行得並不太順利。如今，調查病毒源頭一事算是塵埃落定。根據《衛報》報導，WHO調查團隊將在1月14日抵達中國。然而時隔一年之久，WHO團隊抵達武漢後究竟還能查到什麼、無法查到什麼，種種疑問依然是懸而未決的謎題。

疫情凶 日緊急狀態 擴至7都府縣

全球疫情升溫，日本、馬來西亞陸續宣布擴大地區或全國進入緊急狀態範圍，馬來西亞更凍結全國選舉；中國大陸河北省昨也決定石家莊...

中國大陸12日本土新冠確診暴增107例 河北為重災區

據大陸國家衛健委通報，中國大陸12日報告新增新冠肺炎確診病例115例，其中境外輸入病例8例，本土病例107例。本土病例中...

接種率不夠 世衛：今年難群體免疫

世界衛生組織（WHO）科學家十一日警告，大規模疫苗接種雖陸續展開，今年仍不太可能達成新冠病毒群體免疫。世衛國際專家小組將...

林鄭：新冠疫苗本月到港 自願免費接種

香港特區行政長官林鄭月娥12日表示，港府所訂購的新冠肺炎疫苗，其中一款疫苗相信本月就可有貨，另一款預計今年第1季，第三款...

張文宏：河北新冠疫情未造成擴散 幾周內可控制

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授日前在百度健康醫典會前專訪中表示，「中國河北地區的疫情處於聚集度非常高的狀態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。