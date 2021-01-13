中國爆增115例確診 吉林山西都出現擴散疫情

中國12日大增115例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，再創近期新高。其中本土病例多達107例。河北就有90例。而繼山西後，吉林也出現鄰省的移入疫情。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）12日新增115例COVID-19確診病例，其中境外移入病例有8例，分別是上海的5例、廣東2例和福建1例。

12日新增的本土病例則多達107例，其中河北90例、黑龍江16例，山西也有1例。當天沒有新增死亡病例，上海新增1例境外移入疑似病例。

綜合央視和各地衛健委消息，河北省新增的90例確診中，有84例在石家莊，6例在邢台。河北當天還新增15例無症狀感染者。

山西新增的1例確診，則是日前晉中市通報的無症狀感染者。這名患者是由河北移入。

黑龍江新增的16例確診中，有13例在日前出現疫情的望奎縣，另外3例則出現在省會哈爾濱市的香坊區。黑龍江省當天還新增12例無症狀感染者。

黑龍江省疫情也出現外移趨勢，相鄰的吉林省12日通報新增7例無症狀感染者，其中3例是黑龍江移入，另4例屬於關聯無症狀感染者。

國家衛健委統計，截至目前，中國現有784例確診，累計治癒出院8萬2288例，累計死亡病例4634例，累計報告確診8萬7706例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有92萬9694例，還在醫學觀察的密切接觸者則有3萬0114人。

在無症狀感染者方面，中國12日新增38例，當天轉確診42例，當天解除醫學觀察5例，還在醫學觀察的無症狀感染者有556例。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區共有9343例，其中8524人已經出院，160人死亡。澳門特別行政區則共有46例，均已出院。