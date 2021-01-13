林鄭：新冠疫苗本月到港 自願免費接種

香港特區行政長官林鄭月娥12日表示，港府所訂購的新冠肺炎疫苗，其中一款疫苗相信本月就可有貨，另一款預計今年第1季，第三款預計則要等到下半年才能到貨。她重申，港府將免費為香港市民接種新冠肺炎疫苗，且疫苗接種將是自願性質。因為若強制接種，效果可能適得其反。

據香港電台報導，林鄭月娥12日出席行政會議前被問到，港府如何提高誘因以吸引更多香港市民接種疫苗時說，港府不會提供金錢方面的誘因，但會為市民免費接種。若疫苗需要接種兩劑，港府也會確保有足夠的疫苗數量讓接種了第一劑的市民，可按時接種第二劑。

香港文匯網報導，林鄭月娥還表示，儘管過去一周香港疫情緩慢下降，但疫情依然反覆，確診個案出現的環境、性質讓人擔憂，包括涉及醫院、安老院、大型樓盤等，而且部分確診者接觸面還很廣，例如救護員等。

林鄭月娥說，她明白大部分市民在抗疫一年後，現在已經感到沮喪和疲累，但她強調，現在還不是放鬆防疫措施的時候，必須堅守外防輸入和內防擴散的政策，希望受影響而滯留在外地的香港市民能諒解。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在香港商業電台節目中則表示，他注意到最近香港不少感染群組都和醫院有關，情況令人擔心。

何栢良認為，近日天氣寒冷，不少人對於出現喉嚨不適或流鼻水等症狀警覺性降低，可能已出現感染病徵卻未去檢測，呼籲提高警覺。