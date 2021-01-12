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香港再添60確診 黃大仙上香等賀歲活動面臨挑戰

中央社 / 台北12日電
香港再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例60例，而且全是本土病例。圖／法新社
香港再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例60例，而且全是本土病例。圖／法新社

香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例60例，而且全是本土病例。港媒報導，雖然政府還在研究，但由於疫情反覆，黃大仙祠上頭炷香等春節賀歲活動，恐難如常舉行。

綜合香港01、星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診60例，全是本土病例，且有13例源頭不明。另外還新增近30例初步確診（一採陽性）。

據報導，除了幾個傳播群組持續新增病例，新填地街4棟住宅大廈累計已有21人染疫，港府再發出強制檢測公告，要求去年12月30日至1月12日之間逗留2小時或以上的人士強制檢測。

香港第四波疫情持續反覆，港府迄今仍實施嚴格的「限聚令」，並已宣布取消全港15個農曆年宵市場，對一個月後將展開的春節賀歲活動構成嚴重挑戰。

據報導，港府本週將邀集業界開會討論賀歲活動的傳播風險及探討折衷方案，但內部研究預料難如常舉行，包括可能要考慮「網上求籤」等，盡量避免有大型活動吸引人群聚集。

香港行政長官林鄭月娥今天出席行政會議前表示，過去一週疫情有緩慢下降跡象但仍反覆，全球疫情仍在爆發，現在不是放鬆的時候。她說，一個月後是農曆新年，「相信今年需要在平靜的環境度過」。

報導指出，2月12日是牛年大年初一，按照傳統慣例，農曆新年前夕、年三十晚夜晚，黃大仙祠均有上頭炷香活動，吸引大批善男信女到訪，迎接大年初一「新正頭」。

緊隨其後的大年初二，則有車公誕，沙田鄉事委員會及新界鄉議局代表，會前往沙田車公廟為本港來年運程求籤。年初三「赤口」也有不少市民入廟參拜祈褔「轉運」。

中通社報導，香港大埔林村鄉委會今天宣布，經開會後決定，因應疫情嚴峻，將會取消新春年初一至初九的林村許願節活動。

新冠肺炎 COVID-19

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