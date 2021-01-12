香港新增41確診 青衣救護站恐爆群聚疫情
香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例41例，其中有本土11例傳播源頭不明。官方指出，青衣救護站恐爆發小型群聚疫情。
據星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診病例41例，其中本土占38例，且有11例源頭不明。另外還新增40多例初步確診（一採陽性）。
香港去年11月中旬爆發第四波疫情以來，醫療機構遭感染的案例不斷發生。
據報導，青衣救護站至今有兩名人員確診，另有1例初步確診。該救護站的救護員會共用更衣室及各類設施，衛生防護中心相信有小型群聚疫情爆發，有40多人須被送往檢疫中心。
另外，紅磡頤和園護老中心一名護理員確診，同層的31名院友及15名員工需要被送往檢疫中心，約100名院友需接受檢測。
據報導，香港今天再有3棟住宅大樓因為分別有兩個不相關的單位有確診病例，被列入強制檢測名單。
據官方通報，香港迄今累計確診病例已達9284例。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言