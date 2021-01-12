香港新增41確診 青衣救護站恐爆群聚疫情

香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例41例，其中有本土11例傳播源頭不明。官方指出，青衣救護站恐爆發小型群聚疫情。

據星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診病例41例，其中本土占38例，且有11例源頭不明。另外還新增40多例初步確診（一採陽性）。

香港去年11月中旬爆發第四波疫情以來，醫療機構遭感染的案例不斷發生。

據報導，青衣救護站至今有兩名人員確診，另有1例初步確診。該救護站的救護員會共用更衣室及各類設施，衛生防護中心相信有小型群聚疫情爆發，有40多人須被送往檢疫中心。

另外，紅磡頤和園護老中心一名護理員確診，同層的31名院友及15名員工需要被送往檢疫中心，約100名院友需接受檢測。

據報導，香港今天再有3棟住宅大樓因為分別有兩個不相關的單位有確診病例，被列入強制檢測名單。

據官方通報，香港迄今累計確診病例已達9284例。