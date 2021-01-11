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河北2確診曾到過 武漢啟動全面排查檢測

中央社 / 台北11日電
河北省石家莊市槁城區是新冠肺炎疫情高風險區。圖為距離增村鎮約4公里、距離小果莊村約8公里的一處疫情防控檢查點，運送異地集中隔離觀察人員的車輛通過此地。 中新社
河北省石家莊市槁城區是新冠肺炎疫情高風險區。圖為距離增村鎮約4公里、距離小果莊村約8公里的一處疫情防控檢查點，運送異地集中隔離觀察人員的車輛通過此地。 中新社

因為河北省石家莊市2名新冠肺炎確診病患曾到過，武漢市官方今天即刻啟動全面排查，封控相關行動軌跡所在地，對人員進行核酸檢測，並向社會發布協查通報。

武漢爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已滿周年，當地於2020年6月16日宣布「清零」後，迄今未再出現本土病例。消息傳出後，已引發武漢市民高度關切。

河北省衛生健康委員會今天通報，10日新增82例本土確診病例，並公布「石家莊市新增確診病例行動軌跡」，其中第41例、第57例確診病例與武漢有關聯。

武漢市衛健委隨即透過官網通報，已對2例確診病例在武漢情況進行全面排查。目前，第57例確診病例曾去過的街邊早餐店、金正茂商務大廈及金座、藍寶石、紅寶石等3個市場均已封控並進行環境消菌殺毒，市場從業人員正在接受核酸檢測，密切接觸人員正透過調取影片等方式進行排查。

通報稱，市、區疾控部門正在開展流行病學調查，並向社會發布協查通報，呼籲市民如與該病例有相同的行動軌跡，主動向市、區疾控部門報告。目前，病例搭乘過的兩台計程車的司機已找到，並正在尋找乘坐過的乘客。患者到達和離開的火車站的密切接觸人員正在緊急排查。

通報並稱，第41例確診病例為在武漢就讀的大學生，該學生已於2020年12月25日離開武漢。目前，正對其12月25日前密切接觸的人員進行排查。

根據「中新視頻」等影片顯示，武漢官方已在涉及的市場、街道拉起警戒線進行封控，進行消毒殺菌，並設置臨時檢測站對範圍內人員進行核酸檢測，檢測結果出來的人才能離開，只准出不准進。

新冠肺炎 COVID-19 武漢

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