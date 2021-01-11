疫情變種45國淪陷 憂疫苗恐難壓住

雖然目前全球新冠疫苗逐漸開放接種，但已出現高度傳播的變種病毒，且至少45個國家淪陷。綜合外媒報導，疫情變種最初被認為是從英國（B117）與南非傳出，隨後在美國、歐洲都出現從B117再突變的病毒株，11日報導日本更發現來自巴西旅客的變種，雖然病毒變種是必然現象，但傳播能力更強的B117讓疫情重燃更難防範。

超過45國淪陷

根據《衛報》的整理報導，截至上週末，全球已有45個國家／地區發現來自英國的變種病毒，其中有13個國家的變種體確定是與英國同款的B117變種，其他是持續突變的新型。英國也是因為B117變種，重啟第三次的境內封鎖。

B117擁有高強度的傳播性，最早於去年9月出現在英國郊區肯特，當地延到11月才封鎖，但傳播能力被估計是原型態156%的B117，已經通過10月至12月間的旅客傳播到各國，該網統計，期間英國旅客的總數超過8百萬，在沒有全面監控的情況下，難以追蹤全球各地的傳播路徑。

目前按疫情線性圖整理，全球出現數種變體，多數來自從英國B117與南非501.V2變化而來，並在各國境內傳播後出現更多變化。諸如歐洲多數國家，儘管在聖誕節期間已經關閉對英國的邊界，但英國旅客的病毒散佈早擋不住，多已演變成境內變種的本地傳播，包含法國、西班牙、義大利、葡萄牙、德國等。

變種太快疫苗恐無效

事實上，病毒變種是必然現象，傳播性變強變弱則不一定，這次在英國變體之前，去年第一波席捲歐洲的D614G就是超強傳播性的變種體。據《TIMES》報導，當前全球研發前三快的疫苗都還能解決目前的變種病毒，但問題是，如果變種在各國境內變化速度越快，可能會產生Vaccine Escape（逃出疫苗掌控性），就更加難防，這也是上述疫情線性圖追蹤內，歐洲大規模本地傳播變種病毒的隱憂。

11日最新傳出的變種體出現在我國附近，日本與俄國相繼傳出境外移入的變種疫情，據《CTV網》報導，從巴西亞馬遜州前往日本的巴西旅客發現一種新變體，不同於英國與南非的變種；《路透社》也報導，俄羅斯已關閉與英國的航班，但仍在英國旅客身上發現變種病毒，目前還在分析階段。

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