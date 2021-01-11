和平醫院翻版？從集中「隔離」變「感染」，南韓療養院慘遭政府拋棄

南韓一家療養院配合「集中隔離」政策，收容需要隔離的確診者，結果卻釀成「集中感染」、醫護人員不幸染疫身亡，還慘遭封院，可說是「韓版和平醫院」！

南韓第三波疫情爆發！即使政府採取各種亡羊補牢手段，在病毒活動力最強的冬季，仍迎來嚴峻的寒冬疫情考驗。

去年（2020年）12月，南韓興起了第三波疫情，近日又陸續發現新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）變種病毒入侵，疫情發展急轉直下。南韓政府已雷霆風雨地祭出眾多防疫手段，包括6日起首爾地區維持第2.5階段防疫政策，其他地區則是維持在第2階段防疫，且持續兩週（至1月17日止）。

同時，南韓也宣布全國禁止五人以上聚會，許多活動空間如演唱會、工作坊、展覽，甚至結婚典禮等，也限制入場人數為49人以下。而入場的民眾更是得強制戴上口罩、保持社交安全距離，避免造成疫情擴大 ，但疫情發展仍然堪憂。

然而，更為嚴峻的考驗還在後頭。

這一波南韓疫情再起，先是傳出演藝圈多名藝人不幸染疫，已造成粉絲恐慌。這些演藝人員為了生計抑或演藝事業，必須繼續演出，可說是暴露在高度接觸民眾的環境下，一個不小心，恐又釀成防疫破口。

相反的，萬一有粉絲沒做好自身的健康管理，抱病前去參加活動，恐怕也會使得這些藝人遭殃。然而，演藝人員或粉絲生病，若是經紀公司處置妥當，當下停止宣傳活動，或要求自主隔離，倒是可以控管後續疫情擴大之風險。但萬一疫情發生在政府缺乏配套措施的「隔離密閉空間」內，那又該怎麼辦？

療養院配合「集中隔離」政策，染疫者卻暴增20倍

南韓《中央日報》 於1月3日披露，位於京畿道富川市的孝普拉斯療養院（효플러스 요양병원），就面臨上述窘境。該院驚傳配合南韓政府所提出「集中隔離」染疫病人之要求，廣納來院患者，結果導致院內群聚感染悲劇，且後續事態讓人擔心。

據當地報導指出，孝普拉斯療養院去年（2020年）12月11日院內的確診者僅六位，因應政府提出集中隔離防疫要求，要求該院收容「絡繹不絕」從外地所湧入的隔離患者，導致院內醫療能量一下子吃緊，且疫情來得又急又快，結果短短不到一個月時間，截自1月3日止，院內染疫人數暴增二、三十倍，迄今共160人確診，47人死亡，且院內群聚感染、醫療資源該如何補強等問題，目前仍是無解。

孝普拉斯療養院院長受訪時，也只能搖搖頭地無奈說道，「國家根本就沒有（防疫）概念，在缺乏配套措施情況下，提出『集中隔離』政策，我們院內馬上就擋不住『絡繹不絕』送來該院的隔離患者。」

療養院宛如一座孤島，要求分開職員慘遭回絕

而原本政府打好算盤的「集中隔離」治療，豈料竟在一夕之間，造成該院病床不夠、防護措施不足情況下，導致醫療體系崩壞，反而發生了「集中感染」。療養院屢次向南韓防疫當局求救，請求將採檢陰性的職員另外分開來，卻慘遭回絕，隨著院內病患不斷交叉感染，更慘遭封院。

更慘的是，有醫護人員因院內人力不足，自願留下來幫忙，結果因為「集中隔離」政策，不幸染疫喪生。「療養院宛如一座孤島，」院長氣憤填膺地直言，「殺死人的恐怕不是疫情，而是缺乏配套措施的政府！」

孝普拉斯療養院的悲劇，也讓台灣民眾有「既視感」，想起2003年爆發SARS疫情的慘痛經驗。當時被下令緊急封院的和平醫院，因隔離決策不夠完善、缺乏配套措施，最終造成和平醫院57名員工感染、7人死亡，而院內民眾有97人感染、24人死亡。

面對第三波疫情來襲，文在寅政府的防疫政策失利，加上為人詬病的打房和外交政策，已讓國民對政府與總統的信任度像溫度一樣直線下降！

本週（1／6）的民調數據顯示，文在寅支持率仍持續低迷，並創新低，跌落至36.6％；而國民認為他執政不力的指數，更逼近六成，高達59.7％，看來任期僅剩一年五個月不到的文在寅，恐怕已提前面臨執政跛腳窘境。

（作者／陳慶德 本文出自2021.1.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）