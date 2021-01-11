天氣寒冷影響 港專家評估農曆年前疫情難清零
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天在電台節目上說，受天氣因素影響，香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案，在農曆年前清零的機會大不。
身兼政府專家顧問並協助政府抗疫的何栢良說，為了抗疫，政府有必要取消各類活動，以減少人流聚集。
但他預期，香港本地確診個案仍會反覆，加上天氣乾燥和寒冷影響，在農曆年前，確診個案清零的機會不大。
香港自去年11月起爆發新冠肺炎第4波疫情，至今每天增加的確診病例仍然在雙位數以上。
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