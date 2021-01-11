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英六旬翁換腎失敗再患淋巴癌 確診新冠肺炎後腫瘤竟離奇消失

香港01 / 安祖娜／報導
英國有醫學雜誌刊出臨床病例，指1名患有末期淋巴癌的六旬男子感染新冠肺炎後，體內的腫瘤大幅減少。圖左為感染新冠肺炎前的掃瞄影像，右為染疫後影像。（《英國血液學雜誌》圖片）
英國有醫學雜誌刊出臨床病例，指1名患有末期淋巴癌的六旬男子感染新冠肺炎後，體內的腫瘤大幅減少。圖左為感染新冠肺炎前的掃瞄影像，右為染疫後影像。（《英國血液學雜誌》圖片）

新冠肺炎疫情於全球各國帶來數以萬計的死亡個案，科學家們日以繼夜研究，期望找到應對病毒的方法。英國有醫學雜誌近日刊出臨床病例，指1名患嚴重腎病及淋巴癌六旬男子因呼吸困難入院，不幸確診新冠肺炎。不過4個月後，男子的斷層掃描報告竟顯示體內的腫瘤離奇消失，科研人員不排除情況因新冠病毒觸發人體抗腫瘤免疫反應所致，將循相關方向研究。

《英國血液學雜誌》（British Journal of Haematology）近日發表臨床病例報告，1名患腎衰竭的61歲男子移植腎臟失敗後，3年來沒再接受免疫抑制治療。早前男子因體重銳減及淋巴結腫大被送往醫院血液科檢查，確診霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），癌細胞更已擴散至全身。

男子之後再因呼吸困難及氣促入院，不幸再被驗出對新冠病毒呈陽性反應，經過11日治療後出院。在家休養期間，男子沒有獲處方免疫療法或皮質類固醇藥物。4個月後，醫護人員為男子進行斷層掃描，竟發現他淋巴結腫大的情況有所減輕，體內腫瘤亦大規模消失，PCR腫瘤指數也大幅下降。

子感染新冠肺炎4個月後，醫護人員在他的斷層掃描發現，其淋巴結腫大的情況有所減輕，體內腫瘤亦大規模消失。圖左為感染新冠肺炎前的掃瞄影像，右為染疫後影像。（《英國血液學雜誌》圖片）
子感染新冠肺炎4個月後，醫護人員在他的斷層掃描發現，其淋巴結腫大的情況有所減輕，體內腫瘤亦大規模消失。圖左為感染新冠肺炎前的掃瞄影像，右為染疫後影像。（《英國血液學雜誌》圖片）

科研人員指出，目前仍未能確認男子體內腫瘤消失的原因，但他們假定新冠病毒觸發了人體抗腫瘤免疫反應。不過人員也強調，案例屬罕見例見，不代表新冠病毒或其他病原體能用於癌症治療

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 腫瘤 癌症治療 癌細胞

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