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河北石家莊邢台強制檢測逾1300萬人 篩出364例

中央社 / 台北10日電

據官方通報，中國大陸新冠肺炎本土疫情最嚴重的河北石家莊市、邢台市，已經完成第一輪全民強制檢測，共檢測1300餘萬人。截至昨天，一共篩查出364例病毒陽性。

綜合新京報、中新網報導，河北省今天下午召開疫情防控工作新聞發布會，做上述宣布。

河北省副省長徐建培在會中表示，河北今天截至上午10時，新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診40例，全部在石家莊市，其中有26例是無症狀感染者轉為確診病例；另外新增6例本土無症狀感染者。

他表示，經過3天的緊張工作，石家莊、邢台的第一輪全員核酸檢測已經結束，共檢測1300餘萬人，截至9日午夜，一共篩查出364例病毒檢測陽性。

據報導，石家莊檢測呈現兩個特點：一是集中在疫情首發的藁城區，占人數的87%；二是關聯性比較強，基本上都與藁城區有關，特別是以藁城區的增村鎮有關。

邢台的檢出都在南宮市，從病例的分布來看，感染範圍暫時沒有進一步的擴大。

官方說，河北對全省醫務人員、養老服務機構、寄宿制學校、未放假學校、監所和戒毒所、精神衛生機構等6類人群，全部進行核酸檢測。共檢測579萬餘人，結果均為陰性。

河北迄今仍未排查到這波本土疫情的「零號病例」，徐建培表示，初步推斷這次疫情病毒來自於境外，零號病例出現早於2020年12月15日。

他說，目前已完成所有已發現病例的流行病學調查，對重點區域入戶拉網，石家莊累計排查130餘萬人，掌握1萬1000多人活動軌跡，共判定密切接觸者1.1萬餘人，密切接觸者的密切接觸者5800餘人，重點人群128萬人。

新冠肺炎 COVID-19

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