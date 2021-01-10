中國中高風險地區升為70個 多地取消聚會活動

中國大陸新冠肺炎疫情持續嚴峻，截至今天，中高風險地區已經升為70個。陸媒報導，多地官方相繼發布緊急通知，要求取消尾牙聚餐、聚會、婚宴、新春團拜等聚集活動。

河北省衛生健康委員會今天宣布，目前大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情最嚴重的石家莊市，10日起再調升裕華區天海譽天下小區等4個地區為中風險地區。這使得中國大陸迄今已有1個高風險地區，以及69個中風險地區。

綜合陸媒報導，大陸多地官方相繼發布緊急通知，要求消取聚餐、聚會、宴請、團拜等聚集活動。

江西省鄱陽市下發「關於嚴格控制群體性聚餐的通告」，明確要求各村組、各社區個人自辦結婚宴、壽宴、喪宴等宴請一律取消；各單位、各部門、各專案地自辦聚餐聚會活動一律取消；各餐飲單位嚴禁承辦各種聚餐聚會活動，每桌就座人數一律控制在8人以下。

安徽省蕪湖市也宣布，全市大型活動（如：年會、廟會、茶話會、聯誼會、團拜會等）原則上一律不舉辦。提倡家庭私人聚會聚餐等控制在10人以下。

福建省安溪縣則取消一切尾牙聚餐、廟會，並要求「紅白事」一律簡辦。

黑龍江官方要求機關企事業單位團拜會、聯歡等活動一律取消，倡導各類社會組織不舉辦聚集性活動，市民群眾本地過春節。

山東省臨沂市也要求，原則上不舉辦大規模聚集性會議活動，一律取消300人以上的集體團拜和大型慰問、聯歡、聚餐等活動。

內蒙古呼和浩特市9日發出今年第一號疫情防控公告，取消大型廟會、體育賽事和跨盟市、跨省市年會等大型活動，嚴格控制大型聚餐活動。堅持紅白喜事從簡，城區餐飲單位承接50人以上的宴會、農村50人以上的集體聚餐，要提前3日向屬地市場監管部門報備。鼓勵務工人員在工作地過年，非必要、不返鄉。

據報導，廣東多地也宣布取消2021年迎春花市。