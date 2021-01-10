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殺死新冠病毒的深紫外線LED 日本有望量產

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
日本日亞化學工業開發出發一款射波長為280奈米、光輸出功率70毫瓦的深紫外線LED，經實驗證實，在距離新冠病毒5公分處照射30秒，能消滅99.99%的病毒顆粒。（photo by日亞化學工業官網）
日本日亞化學工業開發出發一款射波長為280奈米、光輸出功率70毫瓦的深紫外線LED，經實驗證實，在距離新冠病毒5公分處照射30秒，能消滅99.99%的病毒顆粒。（photo by日亞化學工業官網）

能殺死99.99%新冠病毒的深紫外線LED有望量產！日本LED大廠日亞化學工業(Nichia)開發出發一款射波長為280奈米、光輸出功率70毫瓦的深紫外線LED「便攜式紫外線照射器」，經實驗證實，在距離新冠病毒5公分處照射30秒，能消滅99.99%的病毒顆粒。該產品即將量產，有望應用於空氣清淨機與空調。

根據《每日新聞》與《朝日新聞》報導，日本LED大廠日亞開發出一款發射波長為280奈米、光輸出功率70毫瓦的深紫外線LED。有研究顯示，紫外線波長為260奈米時，殺菌能力最高，但波長短，光輸出將減少，且會縮短深紫外線LED的使用壽命。

根據日亞的研究，當發射波長為265奈米時，LED的使用壽命估計為2000小時，但在280奈米時，使用壽命可增加約10倍，達到約20000小時。

報導指出，日亞開發的「便攜式紫外線照射器」，共使用12個深紫外線LED，讓280納米波長的光輸出功率增至70毫瓦。根據德島大學實驗顯示，當深紫外線在距離新冠病毒5公分處照射30秒後，能消滅物體表面99.99%的病毒顆粒。另外，也證實波長280奈米的紫外線，增加光輸出功率後，與波長260奈米的紫外線具有相同的殺菌效果。

日亞表示，經調整使LED的使用壽命延長，未來該產品可以投入實際應用，該公司已捐贈20台便攜式紫外線照射器給德島縣政府，也捐出30台給德島大學，並持續與國內製造商討論使用深紫外線LED的產品開發和銷售。該產品目前已建好量產系統，有望應用於空氣清淨機與空調。

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