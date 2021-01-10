快訊

WHO施壓 國際放射師聯盟改我國團體名為「中華台北」

加油趁早 中油：明日起汽、柴油調漲0.5元

黑龍江望奎新增2病例 皆為無症狀感染者

中央社 / 台北10日電
中國官媒央視今天上午引述黑龍江綏化市望奎縣「新冠肺炎疫情防控工作指揮部」消息報導，當地發現2起COVID-19無症狀感染病例，確診者為母子關係。(澎湃新聞)
中國官媒央視今天上午引述黑龍江綏化市望奎縣「新冠肺炎疫情防控工作指揮部」消息報導，當地發現2起COVID-19無症狀感染病例，確診者為母子關係。(澎湃新聞)

中國官媒央視今天上午引述黑龍江綏化市望奎縣「新冠肺炎疫情防控工作指揮部」消息報導，當地發現2起COVID-19無症狀感染病例，確診者為母子關係；但報導未說明2名確診患者的感染源。

據央視新聞客戶端（App），當地新增的2起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無症狀感染病例，患者分別是30歲王姓女子及10歲張姓男童，兩人為母子關係，共同居住在前進街道佳興小區（社區）。

據報導，黑龍江綏化市望奎人民醫院在對門診患者「應檢盡檢」時，發現王姓女子為COVID-19陽性病例，而在隨後針對她身邊的密切接觸者進行檢查時，發現張姓男童也是COVID-19陽性病例。

報導說，王姓女子及張姓男童在經綏化市疾控中心複核後，市縣兩級專家組都論證2人為無症狀感染者。不過，報導並未說明2名確診患者的感染源。

報導表示，望奎縣政府已對當地採取核酸檢測、密切接觸者隔離及環境消毒等措施，另外也關停了教育機構、娛樂場所以及私人診所等重點區域，並對養老機構採取封閉式管理及要求停辦群聚活動。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

大陸新增69例確診 包括河北本土46例

《玩的是古》紀錄片在央視播放

香港今增33例確診 港府將調紀律部隊追查密切接觸者

香港新增33確診 將借調紀律部隊追蹤密切接觸者

相關新聞

武漢團隊推斷當地16.8萬人染疫 是官方發布的3倍

根據武漢大學等研究團隊1月7日在國際醫學期刊《PLOS Neglected Tropical Diseases》上發表英...

黑龍江望奎新增2病例 皆為無症狀感染者

中國官媒央視今天上午引述黑龍江綏化市望奎縣「新冠肺炎疫情防控工作指揮部」消息報導，當地發現2起COVID-19無症狀感染...

河北本土確診46人 多人參加婚禮

中國河北省石家莊市近日出現新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土傳播。今天河北省確診人數46人再創...

教宗將接受疫苗注射 鼓勵全民接種保護彼此

教宗方濟各今天表示，他計劃最快在下週接種2019冠狀病毒疾病疫苗，他並敦促每個人都去施打，不僅保護自己也保護其他人。教宗...

大陸新增69例確診 包括河北本土46例

據大陸官方通報，大陸昨日新增確診病例69例，其中境外移入病例21例（福建6例，天津4例，上海4例，遼寧2例，浙江2例，山...

圖表看疫情／疫苗現亂象！狂買、未用就丟 WHO籲富國「別貪心」

疫苗現亂象，歐洲狂買新冠疫苗並批准多款使用，美國紐約則出現疫苗未使用就遭丟棄的狀況，WHO呼籲富國「別貪心」，亞洲仍有數百萬民眾為疫情所苦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。