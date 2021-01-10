黑龍江望奎新增2病例 皆為無症狀感染者

中國官媒央視今天上午引述黑龍江綏化市望奎縣「新冠肺炎疫情防控工作指揮部」消息報導，當地發現2起COVID-19無症狀感染病例，確診者為母子關係；但報導未說明2名確診患者的感染源。

據央視新聞客戶端（App），當地新增的2起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無症狀感染病例，患者分別是30歲王姓女子及10歲張姓男童，兩人為母子關係，共同居住在前進街道佳興小區（社區）。

據報導，黑龍江綏化市望奎人民醫院在對門診患者「應檢盡檢」時，發現王姓女子為COVID-19陽性病例，而在隨後針對她身邊的密切接觸者進行檢查時，發現張姓男童也是COVID-19陽性病例。

報導說，王姓女子及張姓男童在經綏化市疾控中心複核後，市縣兩級專家組都論證2人為無症狀感染者。不過，報導並未說明2名確診患者的感染源。

報導表示，望奎縣政府已對當地採取核酸檢測、密切接觸者隔離及環境消毒等措施，另外也關停了教育機構、娛樂場所以及私人診所等重點區域，並對養老機構採取封閉式管理及要求停辦群聚活動。