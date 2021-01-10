河北本土確診46人 多人參加婚禮
中國河北省石家莊市近日出現新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土傳播。今天河北省確診人數46人再創近日新高，其中石家莊就新增44例本土病例，疑似在婚禮上群聚感染。
據河北省衛生健康委員會官網通報。石家莊市9日確診44例本土病例，患者年齡分布廣，最小6個月，最大82歲。其中27例為無症狀感染者轉為確診病例，同時，石家莊市還新增13名本地無症狀感染者。
邢台市新增2例確診病例，均為無症狀感染者轉為確診病例。
河北省衛建委在官網通報確診病例近日活動足跡。石家莊市的確診中，至少10人曾出席婚宴，部分人疑似參加同一婚宴。
邢台兩名確診患者則同在去年12月25日參加「單位業務培訓」，但官方並未明確說明。
河北省9日下午在第二場疫情防控記者會上表示，疫情嚴峻的石家莊市3天內完成全員核酸檢測，共有354人感染。當局坦言，這波疫情還沒看到明顯的拐點，溯源工作還在進行，病情蔓延沒有萎縮趨勢。
河北省今天則稱，目前對所有追蹤到的密切接觸者已全部採取集中隔離醫學觀察措施，各項防控措施有序進行。
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