香港疫情再起 新增59例確診1月以來新高

香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情再度升高，今天新增59例確診，為本月以來新高，並約有1/3源頭不明；一採為陽性的初步確診個案則增加20多例。

綜合官方香港電台、明報新聞網報導，香港今天新增的確診病例有53例屬本土感染，其中20例源頭不明、33例與其他個案有關；其餘6例為境外移入，分別來自巴基斯坦、俄羅斯和菲律賓。

另據通報，一名71歲男性確診患者今晨不治。香港目前共累計157人病亡。

另外，衛生部門通報顯示，香港路政署中九龍幹線中段隧道工地有7人染疫，曾在工地逗留超過兩小時者要強制檢測。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，很難根據一、兩天數字判斷疫情趨勢，但數字不是持續下跌，而是有些許反覆，需要多看幾天才能判斷。

被問到市民在剛過去的長假期聚會是否是疫情反彈原因，張竹君表示，個別確診個案在年初出席家庭聚會，但並非所有人都有，部分人甚少外出，只與家人共處，但若社區有傳播，即使出外吃飯或買菜，都有機會因為接觸人或環境而感染。

香港食物及衛生局長陳肇始上午在商業電台節目受訪時則表示，港府已在追蹤個案方面加強人手，希望可追蹤密切接觸者以外風險較低的其他接觸者。

負責統籌疫苗接種的公務員事務局局長聶德權上午在港台節目中受訪時表示，預計於春節後為港人施打COVID-19疫苗，但具體時間要視乎實際情況而定。