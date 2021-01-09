快訊

追捕竊嫌跑100多公尺 花蓮玉里員警突倒地猝死

日研究：貓染新型冠狀病毒轉陰性後 肺部仍發炎

中央社 / 東京9日綜合外電報導

日本研究團隊用貓進行實驗，發現貓感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）6天後，經病毒篩檢呈現陰性，但肺部仍持續發炎。研究團隊盼透過相關研究，解開新型冠狀病毒後遺症之謎。

日本放送協會（NHK）報導，東京大學醫科學研究所等組成的研究團隊公布一項研究結果，在調查感染新型冠狀病毒但無症狀貓的肺部時，發現就算體內未檢出新型冠狀病毒，肺部依然會出現發炎的狀況。

目前有關新型冠狀病毒後遺症的報告相繼出爐，像這樣有助解開後遺症之謎的研究結果，相當受到關注。

這項研究由東京大學醫科學研究所教授河岡義裕等人的團隊所進行。

研究團隊針對感染新型冠狀病毒但無症狀的貓，調查其體內病毒量及肺部組織狀態等。

結果顯示，雖然病毒篩檢在感染6天後已呈現陰性，但經由詳細調查肺部組織得知，即使感染起算4週後，肺部仍持續發炎。

每隻貓的發炎程度不盡相同，但有些病例可以看到肺泡異常，有些病例則是變成肺炎。研究團隊表示，並非新型冠狀病毒增生直接造成影響，原因可能是從免疫細胞釋放出的細胞激素等造成。

相繼有報告指出，感染新型冠狀病毒後即使是輕症患者，也會留下後遺症，河岡表示，這次的研究也許可以說明，在人染疫的情況下，為何會出現呼吸困難等部分後遺症。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美國日增30萬人染疫！距首次日增10萬人染疫僅隔2個月

鍾沛君肺癌開刀 醫師許文虎籲有家族史40歲做LDCT

鍾沛君右肺異常開刀 醫師告訴你肺結節到底是不是肺癌

吃對也能減少罹癌率！《JAMA》發現降低肺癌機率達33％的飲食法

相關新聞

陸河北省石家莊三天普篩逾千萬人 揪出354人新冠感染

河北省9日下午召開新冠肺炎疫情防控工作記者會，河北省會石家莊市代市長馬宇駿表示，石家莊從6日凌晨起，對全體市民展開全員核...

疫情升溫！河北2市封城 北京關教堂

新年伊始，河北省就爆發嚴重新冠肺炎疫情，目前石家莊、邢台兩市封城，所有人車不得出市，當地政府今日表示，河北的居民非必要不...

疫情惡化！加拿大連2天增8000例 墨西哥卻照辦天體營

新冠疫情肆虐全球，加拿大疫情急速惡化，已連續2天新增逾8000例確診。魁北克省9日起實行宵禁4周，是加拿大疫情以來首次有...

不管怎樣都要戴口罩！ CDC：隱形傳染者占近6成 默默散播病毒

聯邦疾病防治中心(CDC)的統計模型指出，新冠肺炎的確診案例中，高達59%屬無症狀患者，其中包括35%患者出現症狀前，以...

英國單日1325人染疫不治 倫敦宣告「重大事件」

英國今天新增1325人死新冠肺炎，創下最高紀錄。英國日前已宣告病床告急，倫敦市長沙迪克汗今天表示，當地疫情「失控」，已宣...

佛奇：1月死亡病例會更多 白宮小組：非英國變種病毒恐已蔓延

全國新冠肺炎確診人數持續上升，白宮疫情小組表示，新的變種病毒很可能已經在美國本土蔓延；國家過敏和傳染病研究院(NIAID...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。