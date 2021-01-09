日研究：貓染新型冠狀病毒轉陰性後 肺部仍發炎

日本研究團隊用貓進行實驗，發現貓感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）6天後，經病毒篩檢呈現陰性，但肺部仍持續發炎。研究團隊盼透過相關研究，解開新型冠狀病毒後遺症之謎。

日本放送協會（NHK）報導，東京大學醫科學研究所等組成的研究團隊公布一項研究結果，在調查感染新型冠狀病毒但無症狀貓的肺部時，發現就算體內未檢出新型冠狀病毒，肺部依然會出現發炎的狀況。

目前有關新型冠狀病毒後遺症的報告相繼出爐，像這樣有助解開後遺症之謎的研究結果，相當受到關注。

這項研究由東京大學醫科學研究所教授河岡義裕等人的團隊所進行。

研究團隊針對感染新型冠狀病毒但無症狀的貓，調查其體內病毒量及肺部組織狀態等。

結果顯示，雖然病毒篩檢在感染6天後已呈現陰性，但經由詳細調查肺部組織得知，即使感染起算4週後，肺部仍持續發炎。

每隻貓的發炎程度不盡相同，但有些病例可以看到肺泡異常，有些病例則是變成肺炎。研究團隊表示，並非新型冠狀病毒增生直接造成影響，原因可能是從免疫細胞釋放出的細胞激素等造成。

相繼有報告指出，感染新型冠狀病毒後即使是輕症患者，也會留下後遺症，河岡表示，這次的研究也許可以說明，在人染疫的情況下，為何會出現呼吸困難等部分後遺症。