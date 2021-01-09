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港人接種疫苗 官員：預計春節後

中央社 / 香港9日電

香港當局預計於春節後為港人施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權今天在廣播電台節目上說，中國大陸復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗預計2月左右到港，希望月內完成籌備工作，2月或春節後為市民接種。

但他說，具體接種時間仍要看疫苗到港的時間。

聶德權重申，本地優先接種群組是醫護人員、安老院及殘疾人士院舍人士、長者及長期（慢性）病患，以及對香港社會經濟運作具重要性的人群。

香港當局上月公布向3家生產商訂購了COVID-19疫苗，分別是大陸科興控股生物技術有限公司的滅活疫苗、復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗、英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）研發的疫苗。

港府向上述廠商各自預購了750萬劑疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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