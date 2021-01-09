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疑似「美國變種病毒」現身！白宮疫情組：傳染力高出50%

聯合新聞網 / 綜合報導
美國新冠肺炎疫情日趨嚴重，將加強篩檢。 法新社
美國新冠肺炎疫情日趨嚴重，將加強篩檢。 法新社

新冠肺炎疫情仍持續延燒，甚至在南非及英國都相繼傳出變種病毒。日前，根據白宮疫情特別工作組（White House coronavirus task force）最新調查，美國可能已經出現本土的「美國變種病毒」。對此，美國衛生官員則表示目前尚未確定該美國變種病毒是否存在。

CNN的報導指出，白宮疫情特別工作組3日以書面形式向各州報告，警告新冠病毒可能已經出現「美國變種」。並說明，目前秋冬疫情擴散的速度幾乎達到過去春夏的2倍速度，此現象顯示，很可能除了已知的英國變種病毒，更可能出現「美國變種病毒」且傳染力可能高出50%。

報告中提及，目前主流媒體都聚焦在美國國會大廈的暴動及當選總統的拜登身上，使該工作隊警告疫情將在不久後將出現「侵略性的社區蔓延」。對於防疫的表現，此報告也呼籲須嚴格控制社交拒離，以免這些變種病毒可能很快速擴散，讓疫情更為嚴重。

內文中也說明目前疫情加速傳播的現象，是在美國發現英國變種病毒之後才發生，報告中推測變種病毒更容易傳播。截至目前，美國每周仍有14-15萬人確診、12-12.5萬人疑似確診。

新冠肺炎 COVID-19

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