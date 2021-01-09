中國新增33例確診 河北有14宗本土病例

中國8日新增33例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例占17例，河北省有14例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團8日共新增33例COVID-19確診病例，其中16例為境外移入病例，包括上海的7例、遼寧4例、廣東2例、江蘇1例、福建1例和山東1例。

8日新增17例本土確診病例，其中河北占14例，遼寧有3例。當天沒有新增死亡病例，新增1例上海通報的境外移入疑似病例。

河北省衛健委通報，當地新增的14例確診，都在省會石家莊市。石家莊當天還新增16例無症狀感染者。河北現有137例本土確診病例。

國家衛健委統計，中國現有535例確診，累計治癒出院8萬2195例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬7364例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有92萬2790人，還在醫學觀察的密切接觸者則有2萬5414人。

在無症狀感染者方面，中國8日新增38例，當天轉確診1例，當天解除醫學觀察12例，還在醫學觀察的無症狀感染者則有483例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有9152例，其中8307例已經出院，155例死亡。澳門特別行政區則有46例，均已出院。