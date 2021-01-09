全美單日染疫病故逾4,000人攀新高

在華府政局騷亂之際，全美新冠肺炎疫情仍持續加劇，單日染疫病故人數已超越4,000人，為歷來新高，各州疫情也不斷升溫，再度為美國復甦蒙上一層陰影，也成為總統當選人拜登的首要挑戰。

華盛頓郵報報導，過去兩天的單日新冠肺炎病故人數迭創新高，繼6日的3,915人後，7日又突破4,000人。全美單日確診人數也衝上26.5萬人，為新冠疫情爆發後的次高紀錄，至少13.2萬人正在住院接受治療。過去一周來，美國因新冠肺炎而辭世人數已超過1.9萬人。

各州疫情又以加州最嚴重，包括洛杉磯大都會區，已將醫院的負荷推向極限；佛羅里達州單日確診人數也從1萬9,800人的紀錄，再次突破達到2萬2,400人。

去年12月是全美新冠疫情最嚴峻的一個月，但公衛專家警告，今年1月受到耶誕節和新年假期效應的影響，確診和病歿人數可能都會還會繼續上升。

在此同時，美國總統川普支持者都未戴口罩、攻進國會大廈的場景，引發科學家憂心這起事件不僅是政治上的騷亂，可能還成為超級傳播事件。根據約翰霍普金斯大學，全球新冠肺炎確診病例已超過8,800萬人，逾190萬人病故。