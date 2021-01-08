香港確診反彈增45例 衛生官員坦言疫情未受控

香港今天新增45例2019冠狀病毒疾病確診，增幅反彈，且超過半數本土病例源頭不明。衛生官員坦言，這顯示疫情反覆並未受控，社區有隱性傳播，呼籲市民若有輕微不適，就應盡早檢測。

官方香港電台報導，截至8日凌晨，香港新增45例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，42例屬本土病例，當中超過半數、有22例未找到源頭；一採陽性個案則有40多例。

據官方統計，香港累計確診達9153例。

報導引述香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在疫情記者會上表示，新增確診數字較多，顯示疫情反覆，並未受控，她對此感到擔心。

張竹君指出，去年年底及今年年初不少民眾上街活動，相信疫情反映出社區存有隱性傳播。她又說，雖然有些源頭不明個案，未必人人都參加過聚會，但始終有隱性傳播，如果街上人多，疫情傳播就會較多。

據報導，先前傳出社區感染的彩雲邨豐澤樓今天再新增3例病毒核酸一採陽性個案，來自同一個家庭。他們之前感到有些不適，昨天接受強制檢測，之後證實感染。

因此，張竹君呼籲，民眾如果有輕微不適，都應該盡早接受病毒核酸檢測，不要拖延，以免在家中傳播。