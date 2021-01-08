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計算失準！日本確診數打破AI預期 網友酸：Google手下留情

聯合新聞網 / 綜合報導
日本近來疫情加溫，確診人數暴增，遠超過Google人工智慧的預期。圖為東京店家派出啦啦隊為日本加油打氣。 路透社
日本近來疫情加溫，確診人數暴增，遠超過Google人工智慧的預期。圖為東京店家派出啦啦隊為日本加油打氣。 路透社

日本近來疫情嚴峻，使得政府再度對於部分地區發布「緊急事態宣言」，希望能緩止疫情擴散。然而日本新冠肺炎的疫情變化如此劇烈，就連AI人工智慧的預測，都無法料想得到。

美國Google於去年開發出可以算出未來的疫情感染人數的人工智慧(AI)，並於2020年11月正式在日本啟用，預測日本的疫情走向。由於近來日本疫情快速升溫，Google便預測東京在1月14日時將來到疫情高峰，預計當天光是東京都的新增確診病例可能會有4806人，全國新增確診病例恐達8984人。

Google人工智慧預期1月14日日本疫情會是近期最高峰。截自Google數據
Google人工智慧預期1月14日日本疫情會是近期最高峰。截自Google數據

然而即使已經測出這個數字，Google卻顯然還是低估了疫情在日本的擴散速度。以1月7日為例，Google預測當天全日本會有6132人確診，東京則占1854人。然而日本在1月7日公布的數字，卻是全國有7571人確診，東京則飆破兩千大關來到2447人。也就是說往後的日本，確診數很可能遠比預測來的嚴重。

由於日本實際的疫情嚴重程度，竟還遠超過Google的預測，日本網友們也能苦笑自嘲「好啦好啦繼續上班」、「超越預期的東京」、「好喔！月底別往下掉喔」、「Google老師手下留情囉」。

由於疫情加劇，日本政府針對部分地區發布「緊急事態宣言」。 路透社
由於疫情加劇，日本政府針對部分地區發布「緊急事態宣言」。 路透社

新冠肺炎 COVID-19

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