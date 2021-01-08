中國疫苗專家反諷力度過猛 國產疫苗引爭議

(德國之聲中文網) 發表爭議言論的是在中國疾控系統內工作的疫苗專家陶黎納，他在果殼網、丁香醫生、新浪微博等多個平台上都相當活躍，頻繁就各類有關疫苗的話題發布科普文章。

1月5日，他以反諷的口吻寫了一篇題為《國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗》的文章，認為國藥集團在疫苗說明書中列舉了73種不良反應，其數量"前無古人後無來者一騎絕塵"。他在文章中舉例說，說明書將高血壓也列入了疫苗不良反應，但是實際上在臨床試驗中，疫苗組和安慰劑組都有高血壓症狀，"兩組的發生率在統計學上沒有差異，也就是說高血壓並非疫苗所致，說明書裡本來沒必要把高血壓寫進去的。"陶黎納認為，國藥集團白紙黑字將高血壓等症狀也寫入說明書，"真是一個巨大的黑色幽默"。

隨後，這位疫苗專家還反諷地表示，接種了疫苗的民眾可以依法向政府就73種不良反應中的一種提出追償，包括哮喘、胃炎、視力減退、味覺障礙等，"薅政府的羊毛，誰不願意呢"。文末他還揶揄疫苗說明書"不講科學，但可維穩"。

反諷言論引發境內外爭議

不過，陶黎納的這篇文章被香港《明報》部分引用後，他"吐槽"疫苗說明書的原意就在層層轉載中被逐漸曲解為了"中國疫苗專家稱國藥疫苗為世上最不安全、不良反應多達73種"，由此引發了爭議。在眾多中國社交平台上，陶黎納的反諷原文也被刪除，僅"中國網"等少數網站上依然保留了轉載。

由於陶黎納在新冠疫情前曾經就中醫存廢、疫苗策略等問題上與業內其他專家爆發過多次爭執，社交平台上也有不少網民爆料其品行不端，因此陶黎納此番有關國藥集團疫苗的"吐槽"引發爭議後，不少微博用戶也借機指責陶黎納"公開叛國投敵"，"雞賊地給境外勢力遞刀子"。

反諷言論在境內外引發爭議後，1月7日，陶黎納在微博上連續發貼就兩天前的反諷文章進行澄清，承認自己"反諷用力過猛騙過大多數人"。他強調，原文的諷刺對象是疫苗說明書，"結果被境外媒體歪曲利用。在此，我為自己不謹慎的行為向廣大網友和全國人民道歉，並對境外媒體這種惡毒做法表示鄙視。"他特別強調，已經接種了國藥集團的第一劑疫苗，幾天後即將去接種第2劑，迄今"沒有任何不適，連預期的局部酸痛都沒有。"陶黎納還認為，"中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比外國的mRNA疫苗有明顯優勢，不良反應率低一個數量級。"

不過，陶黎納的這番澄清言論似乎仍沒能讓一些微博用戶滿意。有網民攻擊他說，宣稱被外媒利用無非是陶黎納"嘩眾取寵的營銷手段"；還有人攻擊他"這種時候說這種話，是時候嘗嘗社會主義的鐵拳了。"

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