因新冠變種 世衛組織稱歐洲局勢嚴峻

（德國之聲中文網）世衛組織地區主任克魯格（Hans Kluge）周四（1月7日）在哥本哈根表示，歐洲諸國必須在抗疫鬥爭中做出更大努力。在新冠變種尤其猖獗的英國，用於新冠患者的床位瀕臨告罄。

克魯格指出，歐洲正處於"嚴峻狀態"，新染疫數量節節趨高，並受到首先在英國出現的病毒變種的打擊。他稱，"這意味著，我們必須在短期內做出比迄今更多的努力。"

這位歐洲地區主任具體要求，再度"強化"戴口罩和接觸限制等眾所周知的措施。他指出，只有這樣才能減少新染疫數量、減輕衛生系統負擔、拯救生命。他確信，如果所有各方共同努力，加上增加測試、遵守隔離規定以及接種，"相關措施就會奏效"。

1月7日，英國醫院發出警報。該國衛生健康機構NHS（國家醫療服務體系）執行長哈普森（Chris Hopson）承認，該國醫院幾乎已無空置床位，"局面還將很快變得更加困難"。目前，該國有3萬多新冠患者住院治療，超過去年首波新冠感染潮時的送醫數量。

新冠變種首先在英國東南部發現，並很快傳至全國，此間亦已傳至海外。到目前為止，已有22國報告發現這一變種。這一變種雖似乎不導致更嚴重病情，但傳染力更強。

鑑於局勢嚴峻，英國政府在歐洲率先啟動大規模接種疫苗。至今無跡象顯示，通用的疫苗對新冠變種不起作用。

本周三，作為第二種新冠疫苗，歐盟委員會批准在歐洲接種美國莫德納（Moderna）疫苗。在接種早先批准的輝瑞/新生物技術疫苗行動初始階段曾出現生產不足和物流問題。

近日，歐委會還被指責向這兩家生產商訂貨過少。這兩家生產商的疫苗是迄今在歐洲唯一被批准上市的疫苗。歐委會衛生委員吉裡亞基德斯駁回這一指責。他稱，"去年6月以及直到11月同生產商的談判過程中，無人能知道，哪種疫苗可能最有效。"

凝煉/達揚（德新社）

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