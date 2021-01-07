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陸河北石家莊再添11例病毒陽性 當局禁人車出市

中央社 / 台北7日電

中國河北省省會石家莊市淪為新冠肺炎重災區，當地今天進入全員強制檢測第二天，再檢出陽性11例。官方宣布即日起禁止石家莊市人員、車輛出市，只允許必要車輛憑證進出。

石家莊6日一天就暴增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例50例、無症狀感染者67例，導致中國大陸單日新增確診數創近半年新高，而且迄今無法鎖定傳播源頭。

石家莊昨天開始實施高度封管，展開全員強制檢測。綜合中新網、環球網報導，石家莊副市長孟祥紅今天下午在記者會表示，截至7日中午，全市累計採樣610萬9685人，核酸檢測241萬6695人，新增陽性11例。

她宣布，因為石家莊正在進行全員核酸檢測，「全市所有車輛及人員均不出市」。被列為高風險地區的藁城區，人員均不得離開該區；中風險地區人員也嚴格管理，同時減少管控範圍內的人員流動。

根據當地疫情工作領導小組今天發布的通告，只有因保障疫情防控、城市運行、生產生活、防疫物資運輸等原因必須進出的車輛，才能獲發通行證，憑證進出石家莊。

石家莊今天稍早已禁止旅客進火車站搭車，同時要求網約車平台停止市區外派。網傳照片顯示，平日交通繁忙的市區，現在幾無人車。

據官方通報，2日至6日午夜，石家莊累計確診病例83例，無症狀感染者148例。

新冠肺炎 COVID-19

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