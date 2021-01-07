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上海啟動出國人員接種疫苗 打不打台灣人多觀望

中央社 / 上海7日電
中國上海市今天開始對因私出國工作和學習人員提供新冠肺炎的疫苗接種，對象僅限有上海戶籍或居住證者。新華社
中國上海市今天開始對因私出國工作和學習人員提供新冠肺炎的疫苗接種，對象僅限有上海戶籍或居住證者。新華社

中國上海市今天開始對因私出國工作和學習人員提供新冠肺炎的疫苗接種，對象僅限有上海戶籍或居住證者。在滬台灣人對於未來是否要打疫苗，大多仍觀望。

根據上海市政府新聞辦官方微信「上海發布」，7日起，上海部分社區預防接種門診提供新冠（新冠肺炎）疫苗預約緊急接種服務。現階段，僅針對今年春節前（2月12日前）因私出國的上海戶籍或常住居民提供線上預約接種，外籍人士暫不安排接種。所謂常住居民，接種疫苗時須提供居住證。

上海使用的是國產新冠滅活疫苗，適種對象為18到59歲民眾，全程需接種兩劑次，期間至少間隔14天 。

據央視新聞報導，在此之前，根據全國統一政策，上海已針對本地機場口岸工作人員、食品冷鏈相關從業人員、口岸一線海關和邊檢人員、國際和國內交通運輸從業人員、醫療衛生人員、公安、消防、社區工作人員等接種第一劑疫苗，至4日累計已有32.6萬人接種。預計在2月5日完成這些相關人員的第二劑接種。

因應新冠肺炎，是否要接種中國國產疫苗也成為在上海工作台灣人熱議的話題之一。

6日晚間，在上海一所大學研究所針對港澳台生招生活動上，一些台青談到相關話題，認為「疫苗風險還很高」、「國藥疫苗79%的保護力還不夠」，在當前疫苗尚未普及情況下，大多選擇觀望。

有台青認為，目前在大陸打了疫苗，回台並不能免除隔離，施打疫苗的意義降低很多。也有人說，打疫苗是為了自己的安全；但是目前中國的醫學專家都表示，即使接種疫苗後還是應該繼續佩戴口罩、常洗手等，短期內和目前的生活並不會有太大不同。

社群平台上有台灣網友指出，現階段在大陸打了疫苗，不只是回台仍要隔離，就算從台灣再返回大陸工作，大陸方面也沒有說就不用隔離。有關認定疫苗效力和是否能在兩岸都免除隔離，仍是許多在陸生活台灣人的主要關切。

據報導，福建省廈門、福州、廣西玉林市都已陸續有台灣人接種疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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