疫情失控邊緣？日本單日確診人數屢創新高 網友諷「脫亞入歐」

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，近日在日本，確診人數更是每天數字都屢創新高。由於疫情實在過於嚴重，也出現日本網友嘲諷日本現在疫情失控如歐美，根本是「脫亞入歐」。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，日本在1月6日宣布，當天全國的新冠肺炎確診人數來到6004人，是疫情以來，單日確診人數首次突破6000人關卡。包括東京、大阪、福岡等主要大城市，確診人數都來到新高，東京更是單周平均每天超過1000人以上確診。

面對日本疫情完全失控，就有網友諷刺這麼多確診人數「根本是『脫亞入歐』了吧，再怎麼喜歡白人，疫情嚴重程度也沒必要跟人家看齊啊」、「我看突破一萬人也是遲早的事了吧」、「週末會有很多東京近郊的學生回老家，搞不好還會舉辦成人式，讓人擔心接下來還會群聚啊」。

許多日本網友也對政府防疫消極不滿，砲轟「不覺得宣布緊急事態就能有效抑止」、「半吊子的宣言毫無意義」、「不該是要求『晚上8點以後避免外出』，而是無論何時都該避免非必要的外出吧」、「其他島國如紐西蘭、台灣防疫就做得很好」、「要等到都縣知事陳情了才肯宣布緊急事態，這些國會議員到底選來幹嘛的」。

消息傳回台灣，PTT網友也表示「放飛自我了」、「日本的防疫心態是一開始就想著奧運想著經濟」、「感覺日本人緊張，但又好像不緊張，真奇妙」、「就算快緊急事態 日本政府還是認為不影響東奧」、「日本的無責任體系會等國際奧會宣布取消才敢說不辦」。