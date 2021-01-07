拉美疫情最嚴重 迫切需要注射疫苗

現在全世界最需要疫苗的地區恐怕是拉丁美洲！《半島》新聞指出，目前如祕魯、玻利維亞等國的醫療體系已經無法負荷更多新冠肺炎確診病患，民眾在街道上等著住院觀察，恐加劇當地疫情傳染。目前拉丁美洲現在是疫情最嚴重的地區，除了巴西疫情世界第3以外，其他國家的疫情也幾乎排進世界前20，情況相當嚴峻。

醫護過勞、資源匱乏

根據《半島電視台》報導，祕魯與玻利維亞的疫情在新年假期後呈現更加崩潰的狀態，雖然感染情況已經脫離去年的高峰期，但始終無法有效緩解，加上過勞的醫護人員、缺乏醫療基礎建設，讓智利、墨西哥等拉美洲國也逐漸不堪負荷。

大量民眾在玻利維亞首都拉巴斯的醫院外面等著接受診斷，這也讓疫情傳播的風險增加，路邊民眾抱怨不知道誰確診新冠，只會增加感染風險。祕魯首都利馬全程只剩下16張ICU病床可以使用，祕魯官員帕迪拉認為，祕魯人對於疫情還是過於鬆懈，並沒有做好防疫措施。

而且雖然祕魯的疫情比過去降溫，但由於祕魯人習慣症狀出現加重時才就醫，因此對醫療系統的負擔非常沉重。哥倫比亞的首都波哥大也宣布進入14天的封鎖期，該國的ICU負擔率已經高達81.8%，而在墨西哥城，無論是一般病床或是配有呼吸器的病床負載率都高達85%。

拉美疫情不斷擴大

在巴西，確診新冠肺炎死亡的民眾持續被儲存在冰櫃中，堆在醫院的外面無法處理。拉美各國對於疫苗的需求都很高，但目前僅有智利確定要在年底前讓80%的國人都能獲得接種，巴西到目前雖有接受疫苗測試，但並未有疫苗施打的相關計畫，拉美其他國力更弱的國家更不用說。

根據《約翰霍普金斯大學》資料顯示，全球新冠肺炎確診已超過8712萬人、188萬人死亡，拉美以巴西疫情最嚴重，超過787萬人確診、19萬人死亡，哥倫比亞171萬人次之、阿根廷167萬人緊跟在後，墨西哥146萬人，祕魯則超過102萬人確診、智利62萬、玻利維亞16萬人。

【更多精采內容，詳見 】