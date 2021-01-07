斯洛維尼亞總理與陳時中視訊會議 交流防疫經驗

斯洛維尼亞總理兼衛生部長楊薩（Janez Janša）與衛福部長陳時中於1月6日舉行視訊會議，雙方就兩國公衛防疫措施、疫苗使用狀況、歐洲及全球的疫情評估進行廣泛且專業的意見交流。

楊薩在視訊會議中感謝台灣去年援助的醫療物資，並特別提到斯洛維尼亞已故醫師范鳳龍（Janez Janež）生前在台灣宜蘭羅東行醫逾40年，為台灣及斯洛維尼亞兩國醫療合作與人民友誼立下典範。

楊薩並高度推崇台灣抗疫成果，表示佩服台灣與人民疫情的高度警覺性及果斷執行力。陳時中感謝斯洛維尼亞支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及全球醫療合作，強調全球疫情嚴峻更加凸顯「防疫無國界」的重要性。雙方並盼未來在防疫相關議題上，持續加強兩國的交流與合作。

外交部新聞稿指出，楊薩政治經驗豐富，為第三度擔任斯洛維尼亞總理。楊薩過去曾3度訪問台灣，對台灣人民友善及醫療體系的管理印象深刻。外交部感謝楊薩及斯洛維尼亞政府的支持，未來將持續協調國內各部會，深化與理念相近國家的各項合作。