河北本土疫情嚴峻 將強制檢測1800萬人

中國河北省2日爆發新冠肺炎本土疫情後持續嚴峻，官方宣布進入戰時狀態。爆出疫情的石家莊市、邢台市已實施高度封管，即刻展開全員強制核酸檢測，試圖阻斷傳播，預計將檢測超過1800萬人。

截至5日，河北短短4天冒出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例39例、無症狀感染者78人，躍為中國大陸最嚴重疫區。

中國疾病預防控制中心專家組以及國家衛生健康委員會高級別專家組昨天已抵達石家莊和邢台。

綜合中新網、環球時報報導，中國國家衛健委主任馬曉偉5日指導疫情防控工作時提出，力爭3至4天完成疫情發生地全員核酸檢測。

公開資料顯示，石家莊現有常住人口約1103萬人，刑台也有739萬人，兩市全民檢測將超過1800萬人。

據報導，石家莊、邢台等疫情重點區域，今天開始集中人員、設施和力量，以村、社區等為單位開始全員核酸檢測。在石家莊，全市中小學、幼稚園停止線下教育教學。全市小區、農村開始實行封閉環管控，3天內不允許出入，全員進行核酸檢測。

石家莊5日起接連推出多項措施嚴格人員管控，客運暫時停運，河北境內多條高速公路禁止上道、勸返車輛。從當地機場、火車站出行旅客需憑72小時內有效核酸陰性證明方可乘車、登機。嚴密封鎖情況幾可與當初武漢封城比擬。

石家莊今晚舉行新聞發布會，副市長孟祥紅宣布，今晨動員1萬9754人進行全員核酸檢測，截至下午5時，累計採樣200萬人，送檢59萬3757人，已發現陽性樣本7例。

邢台市今晚也舉行新聞發布會，衛健委主任安建波表示，將全面加快全員核酸檢測工作，這是找出潛在風險最有效的手段。從今天開始，計畫用3天時間完成常住人口全員核酸檢測，一人不落、全面覆蓋。

他說，邢台已對出現疫情的村莊和社區，嚴格實行封閉管理。對重點區域嚴格管控人員向域外流動，有效防止疫情進一步擴散蔓延。