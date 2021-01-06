廣東檢出南非變種病毒 近1個月前自新加坡移入

隸屬中共廣東省委宣傳部的南方網今晚報導，廣東省疾控中心從一例新加坡境外移入的南非籍2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例咽拭子中，分離出南非變種病毒。

據報導，這名55歲的南非籍男性為航空公司飛行員，2020年12月8日晚間從新加坡入境廣州，經採集鼻咽拭子進行核酸檢測結果為陽性，隨後由負壓救護車轉運至廣州市第八人民醫院進一步隔離治療。

報導表示，這名患者入境以來均受到「閉環管理」（隔離），目前仍在住院治療。

據報導，廣東省疾控中心於2020年12月31日收到廣州市第八人民醫院採集的病例咽拭子樣本，開始病毒分離和基因測序分析工作；1月5日晚間，透過對原始樣本和病毒分離培養物的再次復核鑑定，病毒基因組序列屬於B.1.351亞型，顯示為501Y.V2南非突變株。

近幾個月來，英國和南非都發現新的COVID-19變種病毒導致染疫病例激增。

南非變種病毒不同於其他變種病毒，是因為南非變種病毒用來感染人類細胞的重要「棘蛋白」（SpikeProtein）中有多個突變。

南非變種病毒病毒載量（viral load）也較高，這意味著病患體內病毒粒子濃度更高，可能有助於病毒更快速傳播。