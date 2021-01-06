香港新增確診25例 創第四波疫情以來新低

香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例25例，創去年11月下旬爆發第四波疫情以來新低。衛生官員表示，疫情有緩和跡象，但不能斷定之後會不會反彈。

綜合星島日報、香港01報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診25例，其中境外移入3例，本土22例，並有7例傳播源頭不明。另外還新增20多例初步確診（一採陽性）。

張竹君說，目前疫情有緩和跡象，但不排除有無症狀感染者尚未求醫，而且社區繼續出現源頭不明病例，不能斷定疫情之後會不會反彈。

據報導，香港今天新增源頭不明確診7例，包括巴士司機、售貨員、外傭、家庭主婦、鏟機司機及裝潢工人。

醫院管理局總行政經理庾慧玲指出，截至上午9時，又有一名病患離世，香港累計已有154人染疫死亡。

據官方通報，香港迄今累計確診達9075例。