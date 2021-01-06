印度疫苗一波三折 安全與急用兩難

印度生產的新冠疫苗消息滿天飛，情節也峰迴路轉！作為全球製藥出口大國，印度上週末剛批准該國前2快的疫苗（一個是國產）緊急使用，並決定將國產的疫苗出口給發展中國家，但因國產疫苗缺乏臨床證據，安全性受疑，日前先是傳出「出口禁令」，只出口國產款，後來官員弭平這項傳言。6日最新消息又指出，印度將出現第二種國產疫苗，目前只待批准，並與多個急用的國家談判中。

疫苗安全性受疑

新冠疫苗堪稱是2021年最重要的關鍵字，從英、美等國開始搶先推出，而以往被稱為「製藥大國」的印度也不落人後，上週末率先批准2種疫苗能進行緊急使用，其中一種是由阿斯利康與牛津大學開發的（印、英合作款，就是目前我國拿到購買權的AZ疫苗，事實上該疫苗的臨床實驗問題也還不少），另一項是巴拉特生技公司在當地生產的國產疫苗，也被稱為COVAXIN。

根據《衛報》報導，COVAXIN被批准後引發熱議，原因是這款國產疫苗並未公佈關鍵的第三階段臨床實驗結果，安全性受疑，而這又衍生出「出口禁令說」，當時有新聞表示，當局只願意出口國產的COVAXIN，要把印英聯合製作的疫苗握在手中，禁止出口。

不過，《BBC》報導又改變新聞風向，印度血清研究所發言人澄清日前的說法，表示疫苗出口禁令是指私人市場，只要涉及國家層級，印度很願意出口任何疫苗到所有國家。該新聞也表示，印度預期在近幾週開始出口疫苗，將從南亞的鄰國開始。

印度疫苗購買國仍多

雖然印度疫苗近期正負面消息頻傳，但沒有影響到製藥之國的生產效率，消息似乎也不影響願意購買的國家，據《CNBC》6日報導，印度製藥商卡迪拉集團又生產出一款國產疫苗，目前正進行關鍵第三階段臨床實驗，只待結果送出後，等監管機構批准就能上線，被預期是印度第二款國產疫苗。

該公司董事長帕特爾表示，這款疫苗已建立分銷系統，將擴大投資生產效率，打算大力推動出口，目前已與幾個有興趣購買的國家、公司談判，帕特爾拒絕透露是哪些國家。

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