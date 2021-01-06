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河北石家莊疫情擴大 高風險範圍從村擴大為區

中央社 / 北京6日電
河北省衛健委中午宣布，爆發疫情的石家莊市藁城區今天起全境調升為「高風險地區」，這是中國疫情初期過後少見的情況。中新社
河北省衛健委中午宣布，爆發疫情的石家莊市藁城區今天起全境調升為「高風險地區」，這是中國疫情初期過後少見的情況。中新社

鑑於河北省石家莊出現的武漢肺炎本土群聚感染持續擴大，河北省衛健委中午宣布，爆發疫情的石家莊市藁城區今天起全境調升為「高風險地區」，這是中國疫情初期過後少見的情況。

藁城區是與縣同級的行政區。疫情初期過後，中國疫情轉為零星散發，被列為「高風險地區」的行政區幾乎都屬鄉、鎮、街道，或是更下一層的村、社區。整個縣級行政區被列為「高風險地區」已很少見。

在今天之前，藁城區轄下的增村鎮小果莊村由於出現群聚感染，且持續擴大，因此全村被列為「高風險地區」。

河北省衛健委透過官網宣布，根據中國國務院應對新冠（武漢）肺炎聯防聯控機制關於「科學劃分、精準防控」等工作要求，自2021年1月6日起，將石家莊市藁城區全域調整為「高風險地區」。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國5日新增32例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，而河北即占20例，且其中的19例在石家莊市。鑑於疫情快速蔓延，中國國家衛健委和疾病預防控制中心已經派出專家組趕赴河北。

除藁城區，河北目前另有南宮市天地名城小區、天一和院小區、鳳崗街道為「中風險地區」，其他地區維持「低風險地區」。

新冠肺炎 COVID-19

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