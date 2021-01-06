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河北進入戰時狀態…4天爆增39例確診 專家：屬境外傳入疫情

中央社 / 台北6日電
大陸河北省近日再度爆發疫情，全省已於5日進入「戰時狀態」。圖為河北醫科大學附屬第二醫院5日有許多民眾排隊等後檢測核酸的景象。中新社
大陸河北省近日再度爆發疫情，全省已於5日進入「戰時狀態」。圖為河北醫科大學附屬第二醫院5日有許多民眾排隊等後檢測核酸的景象。中新社

中國河北省近日的COVID-19疫情嚴重，4天內爆增39例確診，當地已因此停課、停駛客運，機場也取消大量航班。專家說，目前發現的病毒並非本土病毒，疫情可能由歐洲傳入。

據河北省衛健委統計，當地2日至今共累計新增39例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，新增無症狀感染者78人。換句話說，短短4天之間新增的感染者多達117人。

有鑑於此，中國疾病預防控制中心專家組以及國家衛生健康委員會高級別專家組都已抵達出現疫情的石家莊市和邢台市。

中國疾控中心副主任馮子健昨天接受官媒央視「新聞1+1」節目訪問時表示，目前發現的病毒並非本土病毒，仍是境外移入病毒，「很可能是歐洲輸入病毒」。

他說，石家莊和邢台的病毒傳播高度同源，可能是同一病毒傳播所致。同時，病人數量仍在增加，「說明病毒已經隱密傳播一段時間」。

國家衛健委主任馬曉偉也赴河北了解情況。他表示，河北疫情仍處於發展階段，疫情防控形勢嚴峻。

目前，地臨首都北京的河北已全省進入戰時狀態，中高風險地區都展開全員病毒核酸檢測。

石家莊市藁城區是中國全國目前唯一的高風險地區，當地的小果莊村距離石家莊正定國際機場僅8公里、20分鐘車程。中新社報導，目前仍在調查當地疫情，是否與機場有關。

據報導，截至今天上午9時45分，正定機場已經取消31架進港航班、33架出港航班。河北航空也為部分石家莊航線的旅客提供1次免費改退票服務。

飛機之外，客運也停駛。石家莊客運總站今天宣布，由於疫情，當地今天起至16日的所有客運都會退票。

石家莊文化廣電和旅遊局昨天發布通知，今天起當地停止舉辦大型聚集性文化旅遊活動，文化場館和旅遊景點也須關閉3天。教育局則通知，暫停當地中小學、幼兒園所有的線下（實體）教學工作。

新冠肺炎 COVID-19

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