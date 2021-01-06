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中國專家坦承：自製滅活疫苗 對石家莊已染疫者無能為力

中央社 / 北京6日電
武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋坦承，中國投入使用的滅活疫苗只能對一般人有預防作用，對石家莊疫情的潛伏期及早期患者無能為力。中新社
武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋坦承，中國投入使用的滅活疫苗只能對一般人有預防作用，對石家莊疫情的潛伏期及早期患者無能為力。中新社

針對河北石家莊出現新冠肺炎本土群聚感染，武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋坦承，中國投入使用的滅活疫苗只能對一般人有預防作用，對石家莊疫情的潛伏期及早期患者無能為力。

楊占秋並指出，如果能對這些潛伏期或早期患者接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗，使體內產生特定的蛋白質，是有機會把病毒中和掉的，尤其是在病患體內病毒還不多的情況下，機會更高。

滅活疫苗是中國研製2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗的主力項目。目前中國國內核准有條件上市、獲阿聯、巴林等國核准上市，以及在巴西等國進行大規模臨床實驗的疫苗，都屬滅活疫苗。

至於輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、BioNTech等歐美藥廠研製的疫苗，則屬mRNA疫苗；阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（Johnson-Johnson）等藥廠則採用腺病毒疫苗。

河北省石家莊市的2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，新冠肺炎）疫情持續擴大，導致全市5日持續新增19例確診病例及41例無症狀感染者，爆發疫情的石家莊市槁城區增村鎮小果莊村更被定為「高風險地區」。中國中央目前已派遣專家組前往當地處置疫情。

環球網報導，楊占秋5日表示，中國目前投入使用的是滅活疫苗，而這種疫苗注射到正常人體內後，人體會產生針對病毒的抗體，一旦感染病毒，人體產生的抗體就可以產生抵抗病毒的作用，相當於提高了人體免疫力。

但楊占秋說，滅活疫苗只能對正常人產生預防感染的作用，相當於「修長城」；但對於已經感染病毒的患者，或處於潛伏期的患者而言，就「無能為力」了。至於mRNA疫苗，則相當於「在長城內起作用」。

新冠肺炎 COVID-19

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