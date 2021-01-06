答應調查又不給入境 世衛專家赴中受阻

世衛組織緊急情況主任瑞安 (Michael Ryan)周二(1月5日)表示，問題是缺乏簽證審批，並補充說，他希望這是「後勤和官僚問題，可以很快解決」。

瑞安說，國際團隊的兩名成員已經踏上了前往中國的旅程，目前一名已經折返，另一名正在第三國中轉。

考察團本應由世衛組織研究跨物種動物疾病的頂級專家恩巴雷克 (Peter Ben Embarek)帶隊，他去年7月曾到中國進行初步考察。

路透社報導，世衛秘書長譚德塞在日內瓦舉行的線上記者會說：「今天我們了解到，中國官員尚最終確認團隊進入中國的必要許可。」

他說：「我已經與中國高級官員進行了接洽，我再次明確表示，這次訪問是世衛組織的優先事項。」他強調，這次訪問是與中國政府共同安排的。

他提到，一些專家已經啟程前往中國，並對中國未批准專家入境表達不滿:「我對這一消息感到非常失望，因為有兩名成員已經啟程，其他成員則在最後一刻無法出行。」這是世衛對北京的罕見指責。

疫情起源調查爭議大

法新社報導，雖然2019年底新冠肺炎在中國中部城市武漢首次被檢測到，隨後從中國蔓延到全球，導致180多萬人喪生、各國經濟衰退，但疫情起源為何仍存在激烈爭議，真相迷失在國際社會的相互指責和猜測的迷霧中，中國當局也不斷以其抗疫成功為由，避免討論疫情起源於中國的可能性。

為了避免將病毒起源調查政治化的批評，世衛組織團隊承諾將把重點放在科學上，特別是新冠病毒如何從動物傳到人類身上。先前曾懷疑新冠的中間宿主是蝙蝠。

根據法新社，外界對世衛組織考察團能夠達到預期的成果以及他們將面臨的國家壓力產生了懷疑，擔心考察團為中國的官方說法背書，而不是挑戰它。

這次並不是世衛第一次派遣調查團，去年的專家團隊考察的是當局的應對措施，而不是病毒的起源，去年夏天的另一個考察團為即將進行的調查奠定了基礎。

但這一次，世衛將涉足利益競爭的沼澤地，夾在指責北京的西方國家和中國領導層之間。部份西方國家欲證明北京應該為疫情出現和散播負責，北京則認為其秘密和等級森嚴的政治制度有助於遏制而非擴散疫情。

目前還不清楚，當專家們抵達武漢回溯疫情最初幾天和幾周的情況時，他們將能見到誰。

在中國國內，舉報者持續被打壓，公民記者被關進監獄，包括37歲的張展上周因在武漢市長期封鎖期間的視頻報道而被監禁4年。

疫情下的大國角力

而在國際上，病毒的責任已經被武器化。從一開始，美國總統特朗普就把病毒作為對手中國的政治籌碼。

他指責北京試圖隱瞞他所稱的「中國病毒」的爆發，並反復強調未經證實的理論，稱病毒是從武漢一家實驗室洩露的。特朗普隨後讓美國退出世衛，指責其對中國軟弱無能。

法新社報導，批評者認為，特朗普一系列的舉動是為了試圖轉移注意力，掩蓋美國政府應對疫情危機的拙劣反應，這場危機迄今已造成超過35.5萬美國人死亡。

根據法新社，此後，中國巧妙地重塑了對疫情的看法，稱贊自己在遏制國內流行病和重振經濟方面取得了「非凡的成功」。北京現在說，自己將拯救較貧窮的國家，承諾提供廉價的疫苗，但還是讓人懷疑病毒是否源自中國。

鄒宗翰/張慈 (法新社、路透社)

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